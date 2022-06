F.P.Journe Répétition Souveraine: il nuovo orologio innovativo

F.P.Journe Répétition Souveraine: François-Paul Journe porta avanti la propria ricerca per inventare e realizzare orologi innovativi e funzionali. In seguito alla creazione del Sonnerie Souveraine, con grande e piccola suoneria, il massimo sulla scala delle complicazioni, François-Paul Journe sviluppa una nuova eccellenza: il Répétition Souveraine ultra-plat, disponibile con quadrante in vetro zaffiro.

Con il Répétition Souveraine, François-Paul Journe sorprende nuovamente il mondo dell’orologeria. Per arrivare a sviluppare il movimento ultra-piatto di appena 4.50 mm di spessore ha dovuto reinventare il complesso meccanismo della Ripetizioni Minuti. Più vicino a un semplice calibro a carica manuale che a una Grande Complication, è ugualmente capace di riprodurre un suono perfetto. Questa creazione è oggetto di due brevetti.

F.P.Journe Répétition Souveraine: il movimento brevettato

Due invenzioni tecniche fondamentali hanno permesso a François-Paul Journe di costruire un movimento Ripetizione Minuti ultra-piatto dal suono cristallino. Il primo è il timbro acustico piatto che si trova anche nel Sonnerie Souveraine e che produce un suono più forte e chiaro rispetto ai tradizionali timbri. Il sistema posizionato sotto il quadrante, e non intorno al movimento, permette di avere maggiore spazio a disposizione.

Il secondo brevetto riguarda il sistema dei rastrelli e la meccanica dei martelli, che occupano minor spazio rispetto al sistema convenzionale. Il Répétition Souveraine di François-Paul Journe si distingue da quella tradizionale poiché utilizza lo stesso martello per battere ore e minuti. Una pausa viene inserita automaticamente tra la scansione delle ore e quella dei minuti quando non ci sono i quarti da battere. Questi ultimi suonano in modo convenzionale su due diverse tonalità. Un volano inerziale controlla la velocità delle suonerie, eliminando di fatto il fastidioso rumore di fondo normalmente associato alle ancore tradizionali.

La cassa del Répétition Souveraine è in acciaio. Il movimento meccanico a carica manuale ha platine e ponti in oro rosa 18 carati. Due

bariletti lavorano in parallelo per fornire una forza che rimane stabile per buona parte della riserva di carica di 56 ore. Il bilanciere oscilla a 21.600 alt/ora; è senza racchetta, a inerzia variabile ripartita su quattro pesi posizionati in contrapposizione e subisce una regolazione dinamica.

F.P.Journe Répétition Souveraine: il quadrante

Il quadrante è in vetro zaffiro fumé con numeri avorio laccati a mano. In questa versione è possibile ammirare il bellissimo e complesso movimento nei due lati: sul lato quadrante, i martelli, le leve e i rastrelli in acciaio lucidati a specchio risaltano sulla platina in oro rosa 18 carati. Non appena azionata la ripetizione minuti, questi elementi si muovono simultaneamente in una combinazione affascinante, per battere ore quarti e minuti.

