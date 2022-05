G-Shock presenta un nuovo modello che arricchisce la collezione best seller GA-2100.

G-Shock GA-B2100 è l’ultimo modello della collezione best seller GA-2100, ed è dotato di connessione Bluetooth e sistema di ricarica solare.

G-Shock GA-B2100: caratteristiche

Il modello base GA-2100, presentato nel 2019, era un’interpretazione in chiave contemporanea del primissimo G-Shock, il DW-5000C. Il suo design minimal ma cool è stato apprezzato in tutto il mondo, diventando oggi, a tre anni dall’uscita, una delle casse best seller del brand.

Grazie alla connessione Bluetooth e al sistema di ricarica solare, i nuovi orologi GA-B2100 offrono un alto livello di praticità. La connessione Bluetooth consente infatti di regolare l’ora con la massima precisione e semplicità tramite smartphone, mentre il sistema Tough Solar permette all’orologio di ricaricarsi grazie all’energia solare senza dover sostituire regolarmente la batteria.

Questi orologi presentano un modulo sottile con una disposizione dei componenti ottimizzata in modo da avere un quadrante compatto e slim, tipico della collezione 2100, pur offrendo funzioni avanzate. Inoltre, la Carbon Core Guard Structure, che protegge il modulo con una cassa in resina rinforzata con fibra di carbonio, offre la massima resistenza agli urti.

In diverse colorazioni, la nuova collezione GA-B2100 è disponibile presso il negozio monomarca G-Shock Corso Como di Milano e sul sito.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.