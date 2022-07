G-Shock Iridescent: i nuovi modelli di orologi per l’estate 2022

G-Shock Iridescent: colorati, vivaci, originali, ma soprattutto iridescenti. G-Shock presenta per l’estate 2022 una nuova serie che è pronta a diventare l’accessorio preferito per chi vuole distinguersi sempre, anche in vacanza.

G-Shock Iridescent è disponibile in tre diverse casse, le iconiche GA-2100 e DW-5600 in variante colore nero e white skeleton e la storica GA-110 in versione nero. Il display di questi modelli di orologi cambia look e si fa iridescente, riflettendo i raggi del sole in motivi sempre differenti e affascinanti. Quale momento migliore per sfoggiarlo se non in spiaggia?

Una tendenza, quella della color-way iridescent, che ha conquistato la moda e che sembra non voler mai passare. La sua proprietà cangiante dona infatti a qualsiasi item un aspetto super cool, versatile, magnetico, che insieme alle caratteristiche tecniche d’avanguardia e a tutta l’esperienza di G-Shock, restituisce un orologio imperdibile, di qualità e indistruttibile.

