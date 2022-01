G-SHOCK MTG-B2000XMG: Rainbow Mountain, il nuovo orologio

G-Shock presenta il nuovo MT-G con lunetta in carbonio multicolore e multistrato.

G-SHOCK MTG-B2000XMG è il nuovo modello di orologio indistruttibile, dotato di una lunetta realizzata in carbonio laminato con fibre di vetro colorate, fa parte della linea MT-G di orologi caratterizzati da una struttura che sfrutta le proprietà del metallo e della resina.

La lunetta dell’MTG-B2000XMG è realizzata tramite un nuovo processo che prevede la laminazione del carbonio con fibre di vetro colorate. Questo processo consente di ottenere una lunetta multicolore con un disegno multistrato che ricorda la colorazione mistica della Rainbow Mountain caratterizzata da strati di colori diversi dovuti all’ossidazione dei minerali che si sono accumulati nel tempo a seguito dell’attività vulcanica e dei movimenti tettonici.

Non esistono due orologi uguali, ognuno presenta un disegno multistrato assolutamente unico. Le diverse parti dell’orologio sono rifinite con il trattamento IP: multicolore per il bordo interno della lunetta, rosa-oro per la fibbia e il passante del cinturino e azzurro-porpora per le viti anteriori, i pulsanti e la corona. Il motivo arcobaleno del quadrante si sposa alla perfezione con le tonalità della lunetta.

L’orologio fornisce l’ora esatta in ogni angolo del mondo attraverso i segnali radio per la calibrazione automatica dell’ora, inoltre, grazie alle funzioni Mobile Link, mostra sempre il fuso orario aggiornato e passa automaticamente all’ora legale (DST) tramite connessione a un’app dedicata. Tra le altre caratteristiche figurano la ricarica solare e la luce led ad alta intensità per garantire la massima comodità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.