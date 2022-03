Il nuovo dive computer Descent G1 con tecnologia satellitare e funzioni smart dentro e fuori dall'acqua.

Garmin Descent G1 Solar è il nuovo dive computer con profili dedicati a sei diverse attività subacquee, monitoraggio della condizione fisica 24 ore su 24, opzioni smart e possibilità di ricarica solare. Tutto integrato all’interno di un orologio ultra resistente e dallo stile dinamico.

Garmin Descent G1 Solar: caratteristiche

Dotata di un display ad alto contrasto, sviluppato per garantire una facile lettura, e di una cassa da 45 mm, la serie G1 arricchisce la gamma diving con un nuovo design compatto. Garmin Descent G1 offre un grado di robustezza che lo rende perfetto sia per le esplorazioni subacquee che per le attività in superficie. Impermeabile fino a 100 metri e conforme agli standard EN133319, con pulsanti induttivi a tenuta stagna e lente in zaffiro per una maggiore protezione del display, Descent G1 è disponibile in diverse soluzioni cromatiche ed è compatibile con i cinturini Garmin QuickFit.

Con Garmin non si rinuncia allo stile neanche sott’acqua: gli amanti dell’immersione possono utilizzare infatti cinturini di diverse lunghezze da indossare sopra la muta e alternare molteplici colorazioni da abbinare al proprio look. La serie Descent G1 offre un’autonomia fino a 25 ore in modalità immersione, fino a 3 settimane in modalità smartwatch e fino a 4 mesi in modalità smartwatch per i modelli a ricarica solare.

La serie Descent G1 di Garmin dispone di caratteristiche per tutti i tipi di immersione, proponendo diverse modalità tra cui quelle con gas singolo e multiplo (con aria, nitrox, trimix e ossigeno puro), gauge, apnea, pesca in apnea e rebreather. Per l’orientamento in immersione, la serie G1 integra una bussola digitale a 3 assi e avvisi di profondità con vibrazione.

Dal polso è possibile visualizzare una miriade di dati, come profondità, tempo di immersione, temperatura, NDL/TTS, velocità di salita/discesa, miscela di gas, PO2, carico di azoto nei tessuti, informazioni sulla sosta di decompressione e molto altro ancora. Il set di informazioni è completamente personalizzabile in base alle esigenze, sia in termini di dati che di layout. Garmin Descent G1 supporta a pieno anche le attività di apnea grazie a diverse metriche come velocità di salita e discesa.

Queste possono essere visualizzate in un secondo momento non solo sul device ma anche attraverso l’app Garmin Dive, compatibile con Android e iOS. In questo modo si ha facile accesso a un’analisi dettagliata di ciascuna attività di immersione, inclusa la profondità massima e il tempo di fondo. L’app Garmin Dive è utile anche per configurare le impostazioni comodamente dal proprio smartphone, ma anche per pianificare il prossimo viaggio attraverso un database di siti immersione popolari, valutati e recensiti da altri utenti.

Garmin Descent G1 Solar: applicazioni per lo sport

La serie Descent G1 di Garmin è ricca sia di strumenti che offrono una dettagliata panoramica del proprio stato fisico, tra cui il monitoraggio avanzato della qualità del sonno, sia di app che permettono di rimanere in forma con attività sportive outdoor e indoor tra cui nuoto, escursionismo, corsa, ciclismo, golf, yoga e surf. In particolare, gli amanti della tavola da surf possono trovare in G1 un utile compagno di avventure grazie al widget Surfline integrato, in grado di fornire una rappresentazione visiva delle informazioni circa marea, altezza delle onde, vento e valutazione della qualità del surf.

Sul fronte del fitness e dello sport, la serie G1 monitora e misura le prestazioni con la suite completa di funzioni concepite e sviluppate per il fitness come la stima del VO2 Max, la Fitness Age, lo stato di allenamento, il tempo di recupero, gli allenamenti HIIT e gli allenamenti suggeriti giornalieri3.

Garmin Descent G1 Solar: funzionalità connesse

Fuori dall’acqua, Garmin Descent G1 diventa uno smartwatch in grado di semplificare le attività giornaliere grazie alle funzionalità connesse come Garmin Pay, per i pagamenti contactless, e alle notifiche smart, per visualizzare le chiamate in arrivo, gli appuntamenti in calendario, le ultime news dai social e molto altro ancora. Come tutti gli smartwatch Garmin, la serie Descent G1 può essere utilizzata con smartphone Android o Apple. Compatibile con Connect IQ, permette di personalizzare quadranti, campi dati, app e widget.

Anche in mare, dove l’assenza di segnale impedisce di comunicare con lo smartphone, la serie Descent G1 abbinata a un comunicatore satellitare inReach Mini 2 permette di inviare e ricevere messaggi dal polso e richiedere aiuto attraverso un apposito tasto SOS. Per portare con sé inReach Mini 2 anche in immersione e utilizzarlo appena si torna in superficie, è disponibile l’apposita diving case.

Inoltre, durante le attività sportive in superficie, Descent G1 è in grado di rilevare incidenti o cadute accidentali grazie a un sensore interno: infatti, attraverso Garmin Connect Mobile, viene inviato in automatico ai contatti di emergenza un messaggio che riporta il nome e la posizione dell’utente. Descent G1 e Descent G1 Solar sono ora disponibili rispettivamente al prezzo di € 549,99 e € 649,99.

