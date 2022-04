Garmin tactix 7: il nuovo multisport adatto a ogni occasione

Il nuovo smartwatch votato all'azione per la vita di tutti i giorni.

Garmin tactix 7 è la nuova serie di sportwatch ispirati alle attività d’azione e progettati per rispondere alle esigenze di chi vuole vivere una vita all’insegna del benessere. Gli iconici e pratici pulsanti sono ora abbinati a un’interfaccia touchscreen che permette un utilizzo più smart nella vita quotidiana.

Garmin tactix 7: design e display

La serie tactix 7 di Garmin nasce per attività estreme: ecco perché le sue caratteristiche più evidenti rispondono in primo luogo a necessità tattiche. Questo innovativo smartwatch è però in grado di adattarsi a ogni contesto, dalla vita in ufficio all’attività fitness volta alla ricerca del benessere, fino ad arrivare alle sessioni sportive più impegnative.

Disponibile in tre varianti, tactix 7 è dotato di un ampio display touchscreen da 1,4″ con lente in zaffiro ultra-resistente, uno dei materiali più solidi per la protezione degli orologi. A rendere questo innovativo segnatempo unico nel suo genere troviamo, tra le altre peculiarità, un’elaborata incisione che arricchisce il design del perimetro della cassa, per un’indicazione più precisa dell’ora.

La cura e la ricerca del dettaglio è il tratto distintivo di ogni componente che rende preziosa l’intera gamma. Le anse in metallo rinforzate sono perfettamente abbinate al fondello e a una lunetta in titanio rivestita in DLC nero. Il cinturino QuickFit in nylon nero, di serie sui modelli Pro Solar e Pro Solar Ballistics, crea un orologio adatto a ogni momento della giornata. Il cinturino nero in silicone, ideale per l’attività sportiva è invece presente sulla versione tactix 7.

Tutta la serie vanta un’ansetta da 26mm e cassa da 51mm, oltre a viti, fondello e fibbia in acciaio inox satinato, per un orologio dal design premium. Tutti questi dettagli sono impreziositi da un rivestimento in PVD che donna brillantezza alla cassa e la protegge da graffi e urti.

Tra le novità della serie 7 di tactix si annovera la doppia interfaccia utente dotata di touchscreen altamente reattivo e pulsanti tradizionali. Ai controlli manuali per un utilizzo trasversale si affianca quindi la nuova modalità touch che consente un utilizzo più intuitivo e smart dell’orologio. La serie tactix 7 presenta anche un’altra tecnologia esclusiva: la torcia multi-LED integrata nella cassa in posizione ore 12, con una luce brillante bianca o verde.

Le versioni Solar di Garmin tactix 7 integrano la tecnologia Power Sapphire che permette di sfruttare la luce del sole per caricare la batteria, estendendo l’autonomia a livelli mai visti. Attraverso la ricarica solare, si hanno a disposizione fino a 37 giorni di batteria in modalità smartwatch, fino a 122 ore in modalità GPS e fino a 139 giorni in modalità expedition.

Garmin tactix 7: caratteristiche tecniche

Strategia, passione per l’estremo e tecnologia avanzata: questi sono i caratteri distintivi del nuovo Garmin tactix 7. La modalità Dual-Position, per esempio, permette la visualizzazione contemporanea di due sistemi di coordinate su un’unica schermata dati; la modalità Jumpmaster guida chi effettua lanci in paracadute; il barometro e la bussola elettronica, integrandosi con altre funzioni tattiche quali la proiezione di waypoint, la modalità stealth e la compatibilità con i sistemi NVG rendono tactix 7 uno smartwatch dall’utilizzo senza confini.

Grazie alla vasta conoscenza ed esperienza nella tecnologia legata al volo, Garmin ha incorporato le funzioni avioniche più popolari in tactix 7: l’utente ha dunque accesso al database aeroportuale Garmin e ai bollettini meteorologici Metar/Taf. Il radar Nexrad rileva inoltre le precipitazioni e i movimenti atmosferici e restituisce i dati in forma grafica. La serie tactix 7 è inoltre compatibile con i comunicatori satellitari Garmin più innovativi, come inReach Mini 23.

Garmin tactix 7 offre inoltre tutti gli strumenti per monitorare lo stato di salute e benessere 24/7. Lo smartwatch presenta inoltre profili di attività precaricati per trail running, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, sci, golf, surf, indoor climbing e molto altro ancora. Integra la possibilità di ricevere linee guida per l’allenamento in base ai risultati e al livello di forma fisica: i suggerimenti vengono visualizzati sull’orologio e cambiano in base al Training Status e al Training Load.

Notifiche push, e-mail, SMS e avvisi direttamente sull’orologio sono disponibili quando tactix 7 è associato a uno smartphone compatibile. Tactix 7 dispone del sistema di pagamento contactless Garmin Pay e permette l’archiviazione fino a 2000 brani musicali, riproducibili attraverso cuffie o auricolari Bluetooth compatibili (venduti separatamente).

Garmin tactix 7 permette di accedere alle mappe precaricate TopoActive per una migliore esperienza di orientamento outdoor. Attraverso la connettività Wi-Fi integrata, si possono scaricare e aggiornare facilmente mappe e software senza utilizzare un computer. Garmin tactix 7 consente inoltre di affrontare in sicurezza i pendii con le mappe SkiView precaricate e accedere alle mappe CourseView a colori di oltre 42.000 campi da golf internazionali.

La serie tactix 7 è disponibile al prezzo di partenza di 1099.99 euro.

