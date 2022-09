Glashütte Original SeaQ: il nuovo orologio subacqueo

Glashütte Original SeaQ: ogni giorno può essere l’inizio di qualcosa di grande, di un’avventura che attende soltanto di essere vissuta. Per tutti coloro che non vedono l’ora di sapere che cosa si nasconda dietro la prossima curva della strada, Glashütte Original presenta un compagno tanto affidabile quanto elegante: il cronografo SeaQ.

Questo moderno “segna-tempo” meccanico è il primo orologio subacqueo Glashütte Original con misurazione cronografica. Un nuovo modello della collezione Spezialist ben equipaggiato per qualsiasi avvincente sviluppo possa avere la vostra vita.

Il nuovo cronografo SeaQ, creato su misura per le esigenze del moderno esploratore, è dedicato proprio a questo desiderio d’avventura. Quando noi dimentichiamo tutto ciò che ci circonda, lui prosegue comunque la conta dei secondi con incrollabile precisione: misura il tempo della nostra migliore prestazione personale e ci ricorda, in un colpo d’occhio, di tornare, per esempio, in superficie in tempo utile.

È al tempo stesso un orologio e una dichiarazione di stile, un compagno di allenamento e una guida ma, anzitutto, è l’affidabile cronometrista della nostra avventura personale, unica e irripetibile, lo strumento che ci ricorda ogni giorno che la vita sta accadendo proprio ora.

Glashütte Original SeaQ: caratteristiche

La tonalità di colore scelta per il modello di debutto è il blu scuro: il colore dei cieli e del mare, il colore che dona serenità e calma. La cassa in acciaio, dalla forte personalità, è finemente lavorata e veste il polso in modo confortevole, senza però rinunciare allo stile. Viene tenuta saldamente e comodamente in posizione da un classico bracciale a maglie in acciaio o da un cinturino in gomma blu scuro. O anche da uno dei cinturini in tessuto sintetico di alta qualità, grigio o blu, ottenuto da reti da pesca riciclate.

Il raffinato ticchettio del movimento automatico Calibro 37-23 dà sempre il ritmo ideale da seguire, anche quando si viaggia ben al di fuori dai percorsi conosciuti. Proprio come chi lo indossa, il cronografo SeaQ non ha problemi a superare qualunque ostacolo si presenti.

Potrà resistere alla pressione di un’immersione subacquea? Grazie all’impermeabilità fino a 300 m, non sarà di certo un problema. Presenza di magnetismo nelle vicinanze? La spirale del bilanciere in silicio del movimento resterà del tutto impassibile. Sfidare un’altra volta il vostro miglior tempo? Grazie alla funzione flyback, questo cronografo sarà pronto a scattare in qualsiasi momento. Il nuovo cronografo SeaQ

è un continuo invito ad esplorare quanto vi circonda con tutti i vostri sensi – è il compagno ideale per gli esploratori della moderna vita quotidiana.

