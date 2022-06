H. Moser & Cie Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon Aqua Blue monta il nuovo movimento ripetizione minuti all’interno di una cassa dal diametro di 40 mm in oro rosso o in titanio. Fedele alla sua filosofia minimalista, la Manifattura svizzera estrapola la quintessenza di questa complicazione, mettendola in risalto grazie all’inserimento del meccanismo complesso a lato del quadrante, che permette il rintocco delle ore, dei quarti e dei minuti.

H. Moser & Cie Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon Aqua Blue: caratteristiche

Con il modello Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon Aqua Blue, H. Moser & Cie. mette in scena una delle complicazioni più tradizionali e romantiche della storia dell’orologeria e la unisce ad un magnifico tourbillon volante in un valzer da capogiro. La Manifattura di Schaffhausen ha scelto audacemente di posizionare i due timbri e i martelli a lato del quadrante, in un modo totalmente inedito, attirando così tutti gli sguardi sul meccanismo di ripetizione minuti. Ma non sono state poche le complicazioni tecniche da superare al fine di ottenere questo risultato.

I timbri, che com’è noto si trovano su un unico livello, hanno dovuto essere curvati al fine di conservare la raffinatezza del segnatempo e in modo da non interferire con i meccanismi del tourbillon volante, rispettando la purezza del design che H. Moser & Cie. ricerca continuamente.

La cassa, dal diametro di 40 mm e disponibile in oro rosso o titanio, è stata sottoposta ad una lavorazione meticolosa al fine di ottimizzare il suono per ottenere un perfetto equilibrio tra volume, risonanza e armonia. La carrure è stata liberata il più possibile dal suo contenuto in modo di poter accogliere il movimento, gestendo uno spazio sufficiente per creare una cassa di risonanza che possa amplificare il suono delle ore, dei quarti e dei minuti; quest’ultimo viene emesso dai due timbri colpiti da due martelli azionati dalle leve sulla base delle informazioni fornite da differenti sonde.

Il tourbillon volante un minuto fa capolino a ore 6, dietro al ponte scheletrato. Risolutamente contemporaneo e radicato nella modernità, il tourbillon sembra fluttuare in assenza di gravità all’interno del quadrante realizzato in smalto Grand Feu. Partendo da una base in oro dal motivo granulato, come martellato, sono stati applicati in modo sfumato, quattro colori diversi dai pigmenti precedentemente lavati e finemente macinati.

L’artigiano smaltatore necessita di circa un’ora di lavoro minuzioso al fine di depositare delicatamente i pigmenti, disponendoli ad uno ad uno di modo che i colori si ossidino e si fondano tra di loro, senza creare l’effetto pixel in seguito al passaggio nel forno. Per ottenere un

quadrante in smalto Grand Feu translucido dal famoso effetto sfumato H. Moser & Cie. sono necessarie dodici cotture, procedure che rendono altresì ogni quadrante unico. Il risultato è sorprendente, risolutamente contemporaneo, con una texture particolarmente interessante e dalla colorazione intensa, battezzata Aqua Blue, che la Manifattura di Schaffhausen lascia libera di esprimersi, senza logo né indici.

Cuore di questa creazione d’eccezione, il calibro a carica manuale HMC 904 è un nuovo movimento, che rivela la sua bellezza attraverso la scheletratura di alcune parti e che completa l’eleganza di questo modello, rompendo con i codici classici e rivisitando la tradizione con un approccio estetico puro e minimalista.

