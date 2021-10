Hamilton Khaki Field Titanium Automatic: l’orologio militare di Far Cry 6

L'edizione limitata del Khaki Field Titanium Automatic per le tue avventure sullo schermo e fuori.

Hamilton Khaki Field Titanium Automatic è la prima integrazione di un orologio di una brand del lusso nella saga del videogioco Far Cry, che aggiunge ulteriore realismo a un’esperienza già di incredibile qualità cinematografica. E ora i gamer possono indossare questo modello di ispirazione militare anche nella vita di tutti i giorni.

Profondamente legato alla storia di Yara, l’isola caraibica di fantasia di Far Cry 6, Hamilton Khaki Field Titanium Automatic continua a ticchettare nel corso di decenni di instabilità, perfino durante il tentato omicidio del suo precedente governante, nonché proprietario dell’isola, Santos Espinosa, nel 1983. In omaggio a questa storia a lieto fine, solo 1983 esemplari di quest’orologio in edizione speciale presente nel gioco saranno disponibili all’acquisto.

Hamilton Khaki Field Titanium Automatic: in-game

Sviluppato e pubblicato da Ubisoft, Far Cry 6 è un videogioco sparatutto in prima persona ambientato a Yara, un’isola fittizia governata dal crudele dittatore Antón Castillo, impersonato dall’attore Giancarlo Esposito. Il giocatore, nei panni di Dani Rojas, combatte per liberare lo stato, ricevendo l’orologio dopo aver completato una missione di guerriglia.

Chi la porta a termine con successo, sblocca infatti il segnatempo, dotato dell’originale funzione “keeps on ticking”. L’orologio migliora la difesa generale durante gli scatti e permette di scampare rapidamente e con efficacia al pericolo, offrendo utili vantaggi durante la lotta per la libertà di Yara.

Il Khaki Field di Hamilton non rappresenta soltanto un accessorio o un equipaggiamento utile, ma è profondamente legato alla storia di Yara e al suo leader ora deposto. È un piccolo dettaglio che aggiunge straordinaria autenticità al mondo cinematografico creato nel videogame. I giocatori avranno l’opportunità di indossare virtualmente questo segnatempo al momento del lancio di Far Cry 6.

Hamilton Khaki Field Titanium Automatic: fuori dal gioco

In un’unione di funzionalità d’avanguardia e tradizione militare, il Field Titanium Automatic di Hamilton è robusto, resistente e affidabile, sia per Dani Rojas, sia per chi lo indosserà. Inoltre, i dettagli realizzati con cura conferiscono a questo orologio militare da 42 mm il suo distintivo stile Far Cry, per portare le avventure vissute in-game anche nella vita di tutti i giorni.

Il quadrante in vinile nero in edizione limitata, circondato da una cassa in titanio spazzolato, presenta una parte centrale opaca e un indicatore delle ore 6 “spaccato”, in riferimento al font del logo del gioco. Una rivoluzionaria sfera dei secondi rossa richiama i colori del videogame, in omaggio alle forze di guerriglia di Yara.

Abbinato ad un cinturino Nato in pelle marrone, ciascun orologio è fornito anche di un secondo cinturino in Nabuk marrone e di un dispositivo per la sua sostituzione, in riferimento allo spirito di autonomia nella risoluzione dei problemi, così utile ai giocatori. Fornito in un packaging eco-friendly, il set include anche una custodia in vera pelle.

Il Khaki Field Titanium Automatic, azionato dal movimento automatico H-10 con 80 ore di riserva di carica e con rotore scheletrato visibile attraverso il fondello aperto, è pronto ad aiutarti a portare a termine qualsiasi missione, tanto nel gioco quanto fuori.

