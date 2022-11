Hamilton Railroad Pocket Watch: percorrere i binari del sistema ferroviario americano era un’impresa che richiedeva un cronometraggio di massima precisione. Gli orologi da tasca Hamilton, celebri per la loro accuratezza e leggibilità, erano perfettamente all’altezza del compito, come ricorda il nuovo Railroad Pocket Watch.

Immaginate un periodo precedente ai sofisticati sistemi di cronometraggio digitali, ai computer e alle complesse tecnologie che oggi diamo per scontate. Erano i tempi delle prime ferrovie americane, canale di trasporto che ha trasformato il sogno americano in realtà. Milioni di persone e quantità indicibili di materiali venivano trasportati sui binari – e cronometrare queste operazioni era compito di Hamilton, marchio che diede inizio a questa attività nel 1892 a Lancaster, Pennsylvania.

Hamilton Railroad Pocket Watch: caratteristiche

Hamilton Railroad Pocket Watch incarna lo spirito di quel primo ingegno orologiero, una combinazione unica di tecniche americane di produzione in serie e micro-ingegneria avanzata. Segnatempo realizzato per celebrare le origini ferroviarie di Hamilton, viene proposto in un’edizione limitata di 917 esemplari, in omaggio all’indirizzo del marchio: 917 Columbia Avenue – Lancaster, Pennsylvania.

Racchiuso in una cassa in acciaio da 50 mm, il quadrante bianco effetto smaltato riprende quello dei segnatempo ferroviari d’epoca, con demarcazioni rosse da 5 minuti lungo una minuteria esterna completamente graduata, indici a numeri arabi oversize, sfere laccate nere e un contatore dei piccoli secondi a ore 6 per un cronometraggio di precisione.

Il fondello chiuso reca un’incisione speciale di un treno e la scritta “130th Anniversary Railroad Special”, in commemorazione dei tredici decenni trascorsi dalla fondazione dell’azienda del 1892. L’interno è animato da un movimento a carica manuale, l’ETA 6497, con 50 ore di riserva di carica, mentre una catena rimovibile e una custodia da viaggio in pelle completano il look e l’ispirazione vintage dell’orologio. Il moderno vetro zaffiro con trattamento antiriflesso e l’impermeabilità di 5 bar rendono il segnatempo assolutamente moderno e resistente.

