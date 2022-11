Huawei Watch GT 3 SE è il nuovo smartwatch entry-level che soddisfa le esigenze di chi vive in città, di chi pratica sport e di chi ha a cuore la propria salute. Combinando comfort e funzionalità innovative, Huawei Watch GT 3 SE è un utile alleato smart per le attività quotidiane.

Huawei Watch GT 3 SE: design

Pensato per gli amanti dello sport e del fitness, Huawei Watch GT 3 SE presenta un’estetica leggera che consente agli utenti grande libertà di movimento, nonostante i numerosi sensori supportati. Con un look completamente nuovo, il device offre un’alternativa elegante e alla moda grazie al nuovo design dell’interfaccia con display Amoled a colori da 1,43 pollici che adotta una risoluzione di 466 x 466 HD con 326 PPI che consente di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido. Inoltre, lo smartwatch è dotato di uno schermo Corning Gorilla Glass il quale, in combinazione alla fibra polimerica rinforzata impiegata per la costruzione della cassa, garantisce un’elevata resistenza agli urti e all’usura.

Pur utilizzando una tecnologia raffinata e materiali resistenti, Huawei Watch GT 3 SE pesa solo 35,6 g (senza cinturino) e ha uno spessore complessivo di soli 11 mm (corpo dell’orologio). L’orologio è disponibile nella colorazione Graphite Black con una varietà di quadranti tra cui scegliere. Oltre a migliaia di temi e app disponibili su Huawei AppGallery e offerti dall’ampia gamma di Huawei Mobile Services, gli utenti possono utilizzare i propri scatti, ritratti o selfie per personalizzare i quadranti al massimo. Vanta inoltre un’autonomia fino a 2 settimane e con il supporto della ricarica wireless rapida.

Huawei Watch GT 3 SE: lo smartwatch perfetto per lo sport

A volte allenarsi rappresenta una vera sfida per superare i propri limiti fisici nelle più svariate situazioni. Per questo motivo, è necessario che gli sportivi siano accompagnati da uno smartwatch in grado di resistere a condizioni climatiche difficili ed estreme. Huawei Watch GT 3 SE supporta una resistenza all’acqua di 5ATM, è adatto al nuoto e non rischia di essere danneggiato da pioggia e sudore. Lo smartwatch lavora grazie alla connessione con i cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, e utilizza un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione, che offre eccellenti prestazioni anti-interferenza durante tutti gli allenamenti.

Per assistere ulteriormente gli utenti nei loro allenamenti, offre più di 100 modalità di sport, piani di corsa smart e persino il TruSport Science-Based Research System, sviluppato da Huawei, ossia un algoritmo proprietario che fornisce valutazioni e suggerimenti di allenamento dettagliati sulla base dei dati di corsa registrati.

Per favorire il monitoraggio della salute fornisce letture accurate dei parametri vitali generali dell’utente. Grazie a Huawei TruSeen 5.0+, Huawei TruSleep 3.0 e ad altre tecnologie di monitoraggio della salute della serie Tru, lo smartwatch supporta il monitoraggio della salute a 360 gradi tenendo traccia di frequenza cardiaca, sonno, SpO2, stress e ciclo mestruale.

Tutte le caratteristiche

Che si tratti di rispondere alle telefonate tramite Bluetooth, cercare informazioni, monitorare l’attività sportiva o altro ancora, gli utenti saranno in grado di gestire tutte queste funzionalità semplicemente dal polso. Huawei Watch GT 3 SE offre inoltre funzioni utili per un’ampia gamma di scenari: per gli utenti che desiderano viaggiare, l’orologio propone la funzione di navigazione offline su mappa, fondamentale per chi si trova in un’area sconosciuta e che vuole trovare la strada di ritorno in assenza di segnale.

Inoltre è possibile esportare i propri dati su Strava attraverso Huawei Health e condividerli con i runner della community. Strava è una recente novità per tutti i dispositivi indossabili Huawei che permette così agli utenti del brand di avere un’ulteriore opportunità per ottenere il massimo dai propri allenamenti sfruttando i numerosi vantaggi della popolare app.

Huawei Watch GT 3 SE, se collegato a un device Huawei, supporta anche le funzioni dell’assistente vocale intelligente, come la riproduzione musicale e il controllo vocale per impostare le sveglie. E’ compatibile con gli smartphone Android e iOS. Huawei Watch GT 3 SE è disponibile al prezzo di 179,90 €.

