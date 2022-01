La manifattura è riuscita a contenere la potenza e l'esclusività del suo Big Bang Integral in un diametro inedito di soli 40 mm.

Tre pezzi, tre lancette, tre materiali, ma un solo e medesimo diametro 40 mm, è una prima per Hublot Big Bang Integral. Mai prima d’ora l’emblematica creazione di Hublot aveva indossato un abito così sottile e affascinante. Più sottile che mai, perfettamente adattato alla nuova cassa realizzata in oro giallo, titanio o ceramica “All Black”, offre una prospettiva essenziale del tempo.

Chiamata sobriamente “Time Only”, questa nuova collezione si concentra sull’essenza dell’orologeria: ore, minuti, secondi e data, senza perdere niente della potenza dei codici della manifattura. Ritroviamo quindi il cinturino integrato che costituisce il punto forte del Big Bang Integral, la sua vera firma estetica.

Hublot Big Bang Integral: caratteristiche

Questo cinturino emblematico a tre maglie riprende gli spigoli vivi della cassa, richiamando l’architettura energica e potente della carrure. Ogni maglia è lucidata e satinata, angolata e smussata singolarmente, e l’insieme offre un’alternanza di superfici complesse, opache o lucide, che giocano con ogni riflesso di luce.

La nuova cassa da 40 mm risulta particolarmente adatta a questo cinturino integrato, che rende ogni composizione più densa e più incisiva. Il nuovo Big Bang Integral “Time Only” è un concentrato di Hublot, essenziale, intimo e potente.

Nel movimento prevale la sobrietà e non ne fa mistero: queste tre edizioni “Time Only” presentano un vetro zaffiro sul lato frontale e sul fondello, dove è alloggiata l’emblematica massa oscillante del Big Bang. All’interno si scopre un calibro Hublot compatto, perfettamente adattato al suo nuovo spazio di 40 mm, che riempie completamente.

Ogni sua superficie è satinata in modo da creare, sul lato del quadrante, una finitura opaca che ne garantisce la perfetta leggibilità. Indici, lancette e datario sono abbinati alla finitura di ogni edizione in oro giallo, titanio o ceramica All Black.

Il Big Bang Integral “Time Only” in titanio e oro giallo entra a far parte a tutti gli effetti della collezione Hublot. La versione All Black, come tutti gli All Black prodotti dalla manifattura, rimane limitata, in questo caso a 250 pezzi.

—–

