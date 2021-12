IWC Big Pilot’s Watch 43 Spitfire: ispirato agli storici orologi militari

IWC Schaffhausen presenta il Big Pilot’s Watch 43 Spitfire.

IWC Big Pilot’s Watch 43 Spitfire: negli anni, IWC Schaffhausen ha realizzato numerosi orologi da campo per diversi reparti delle forze armate britanniche. Il più famoso è probabilmente il Mark 11, un orologio da navigazione progettato nel 1948 per la British Royal Air Force. IWC ha fornito orologi anche all’Esercito Britannico e orologi da marina alla Royal Navy.

Questi orologi conformi alle specifiche militari erano caratterizzati da movimenti di alta precisione, estrema robustezza, design funzionale con quadranti facilmente leggibili e caratteristiche tecniche realizzate appositamente, come le casse interne in ferro dolce per la protezione dai campi magnetici. Gli Spitfire Big Pilot’s Watch rispecchiano questo capitolo della storia del brand. Esibiscono un design tipicamente militare e prendono il nome dell’iconico caccia britannico dell’epoca, una delle evoluzioni più sofisticate della storia dell’aviazione.

IWC Big Pilot’s Watch 43 Spitfire: caratteristiche

Cassa, fondello e corona del Big Pilot’s Watch 43 Spitfire (Ref. IW329701) sono realizzati in titanio di grado 5, un materiale particolarmente leggero e robusto. Il colore grigio scuro opaco è frutto di un sofisticato trattamento superficiale che prevede prima la lucidatura e poi la sabbiatura dei componenti. Il design del quadrante nero si ispira agli storici orologi da rilevazione. Solo i minuti e i secondi sono stampati in bianco sull’anello esterno, mentre le ore, che appaiono più piccole, sono stampate in un più discreto grigio sull’anello interno.

Tradizionalmente, questa configurazione rendeva più facile a piloti e navigatori leggere minuti e secondi con una sola occhiata. Queste informazioni erano necessarie per eseguire attività come la navigazione astronomica durante i voli a vista. L’inconfondibile look da orologio da campo è completato da un cinturino in vitello marrone con impuntura a contrasto.

Il Big Pilot’s Watch 43 Spitfire (Ref. IW329702) presenta cassa e corona in bronzo e fondello in titanio. Oltre al rame, il bronzo utilizzato da IWC contiene alluminio e ferro. Questa particolare composizione rende la lega circa il 50 per cento più dura del bronzo normale. Altre caratteristiche sono l’eccezionale biocompatibilità del materiale e la sua capacità di assumere nel tempo una patina unica, che conferisce ad ogni orologio un look e un carattere propri. Il colore caldo del bronzo si abbina perfettamente al quadrante verde militare e alle lancette dorate. Sia lancette e indici delle ore sono rivestiti di materiale luminescente per facilitare la leggibilità la notte.

L’orologio è completato da un cinturino in pelle di bufalo verde con una grana particolare. I due nuovi modelli Spitfire sono dotati del sistema EasXCHANGE che consente di sostituire facilmente e rapidamente il cinturino meditante un pulsante, senza bisogno di attrezzi. Sono disponibili come accessori anche diverse versioni di cinturino in vitello o gomma.

IWC Big Pilot’s Watch 43 Spitfire: il calibro

All’interno della cassa è racchiuso il movimento di manifattura IWC calibro 82100. Questo movimento automatico di fascia alta è stato progettato all’insegna della massima precisione e affidabilità. È dotato dell’ingegnoso sistema di ricarica automatica sviluppato negli anni Cinquanta dall’allora direttore tecnico di IWC Albert Pellaton, che utilizza i minimi movimenti del rotore in entrambe le direzioni per caricare la molla motrice.

Altri componenti come la ruota automatica o i cricchetti sono realizzati in ceramica di ossido di zirconio pressoché antiusura. A piena carica, la molla motrice garantisce 60 ore di autonomia.

