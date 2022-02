Lorige BL-Endurance Hyperblack: l’orologio che celebra Peugeot 9X8

Il BL-Endurance è innegabilmente un orologio per appassionati.

Lorige BL-Endurance Hyperblack: nel momento in cui le gare di endurance si apprestano a fare un brillante ritorno, Lorige e Peugeot Sport hanno deciso di produrre insieme una gamma di orologi speciali. Il marchio del Leone, vincitore di tre edizioni della 24 Ore di Le Mans (1992, 1993, 2009), ha annunciato per l’occasione il lancio del suo prototipo di Hypercar ibrida, Peugeot 9X8.

Lorige BL-Endurance Hyperblack: caratteristiche

Lorige è nota per le sue casse di orologi realizzate con i freni delle auto da corsa, ma questa volta il BL-Endurance Hyperblack utilizza le pastiglie dei freni usate nella fase iniziale dello sviluppo della Hypercar Peugeot. Ciò significa che i proprietari di Lorige possono già possedere un elemento di Peugeot 9X8 che è stato testato e che ha permesso lo sviluppo di questa favolosa auto ancora prima del suo debutto in gara.

Come la nuova Hypercar, l’orologio Lorige BL-Endurance Hyperblack è sottoposto ai primi test. Storicamente, le auto da corsa sono sviluppate senza nessuna decorazione esterna, quindi si possono apprezzare le curve della carrozzeria in carbonio a vista. Lo stesso vale per il BL-Endurance Hyperblack che mette in mostra il suo carbonio grezzo e le parti in titanio rivestite in DLC nero che gli conferiscono quest’aspetto essenziale, funzionale e deciso.

Dalla lunetta in titanio grado 5 alle viti a vista su misura, tutte le parti dell’orologio sono state sabbiate e trattate in nero per ottenere l’effetto monocromatico desiderato. Il tema del nero è arricchito da tocchi di Kryptonite e grigio Selenium, in linea con l’identità visiva di Peugeot Sport. La combinazione di colori è perfetta e restituisce l’immagine di un orologio dal carattere forte.

Il lato sinistro della cassa mostra chiaramente l’origine della struttura in carbonio proveniente dalle pastiglie dei freni di Peugeot 9X8. Ricorda all’orgoglioso possessore che, prima di adornare il suo polso, la cassa è stata sottoposta alle spietate frenate dei piloti che utilizzano l’Hypercar al massimo delle sue prestazioni. Le pastiglie dei freni, sono state smontate da Lorige con la massima cura e sono corredate di tutte le informazioni necessarie per la tracciabilità del materiale. Sono poi passate attraverso le mani esperte dei suoi tecnici per la sagomatura delle casse del BL-Endurance Hyperblack.

Lorige BL-Endurance Hyperblack: movimento

Chiaramente visibili a ore 6, nella parte inferiore del quadrante, l’indicatore della riserva di carica e il nome del modello ci ricordano che questo modello deriva dalle gare di Endurance. Il BL-Endurance ha un meccanismo a carica automatica con un rotore periferico e il fortunato proprietario può monitorare la potenza residua del bariletto, con una riserva di 45 ore.

Poiché Lorige è un marchio che non scende a compromessi, dai ponti alle lancette, quasi tutte le parti del BL-Endurance Hyperblack sono rivestite in PVD nero, una nuova sfida per gli orologiai Lorige, con una selezione sempre più rigorosa delle parti colorate e una minuziosa attenzione alla precisione del processo di assemblaggio.

Ogni parte del calibro LOR-PR03 è realizzata in Svizzera e sia l’assemblaggio che la regolazione sono eseguiti interamente a mano da artigiani altamente qualificati che lavorano nella più pura tradizione orologiera elvetica.

Progettato con cura fino alla più piccola vite visibile, il BL-Endurance è innegabilmente un orologio per appassionati. Anche se gli indici del quadrante possono ricordare agli amanti delle corse i cordoli dei circuiti, i riferimenti alle gare automobilistiche non sono eccessivi. I ricordi dei circuiti sono racchiusi nel materiale stesso della cassa dell’orologio.

Il BL nel suo nome sta per “Brake Late” e ci ricorda che per vincere una gara, la tecnica di frenata è decisiva quanto quella dell’accelerazione. Incarna il brivido che deriva dalla performance e il suo aspetto robusto ci ricorda la natura spietata delle corse automobilistiche.

