La nuova edizione speciale Mido Ocean Star 600 Chronometer DLC nero regna sovrana nelle profondità oceaniche senza cedere alle pressioni. Mido unisce la sua eccezionale affidabilità con l’estetica pura della parte esteriore interamente nera, illuminata di verde. Il quadrante laccato, la ceramica high tech sulla lunetta girevole unidirezionale, la cassa e il bracciale con trattamento in DLC nero danno al nuovo Ocean Star 600 un’allure misteriosa che affascina grazie all’alternanza di superfici lucide e satinate.

La lettura dell’ora è immediata grazie alla presenza della Super-LumiNova Grade X verde. La passione per il mare di questo orologio si basa su caratteristiche straordinarie, un’impermeabilità fino a 600 metri e un movimento eccezionale certificato COSC. Questo modello, progettato per ogni impresa subacquea, scandisce il tempo al ritmo del potente Calibro 80 Si, che offre un’autonomia fino a 80 ore ed è dotato di spirale in silicio che gli conferisce una precisione estrema. Presentato in una confezione speciale, il cinturino aggiuntivo in caucciù nero attribuisce a questo segnatempo un aspetto ancora più sportivo.

Mido Ocean Star 600 Chronometer DLC: caratteristiche

Nel punto più meridionale d’Europa si erge una costruzione architettonica costruita per resistere a qualsiasi tempesta, che sorveglia costantemente lo stretto di Gibilterra dal 1841: il faro di Europa Point. Il suo potente fascio di luce aiuta i marinai a orientarsi nelle acque spesso agitate tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Creata da Mido nel 1944, la collezione Ocean Star si caratterizza per la sua affidabilità, proprio come questo monumento, costruito per guidare in sicurezza gli uomini che si imbarcano in nuove conquiste marittime.

Di fronte all’oceano, ogni dettaglio è importante. Il super-LumiNova Grade X verde – semplicemente il migliore – adorna gli elementi del quadrante che impreziosiscono il nuovo Ocean Star 600 Chronometer in DLC nero, sia sul quadrante laccato nero che sulla lunetta girevole unidirezionale con ghiera in ceramica. In questo modo gli indici lucidi, tra cui un grande triangolo a ore 12, le tre lancette e tutti gli indici della lunetta brillano fortemente al buio. Infine, una finestrella molto pratica visualizza la data a ore 3.

Realizzati in acciaio con trattamento in DLC nero, la cassa e il bracciale – con estensione per le immersioni – alternano finemente superfici lucide e satinate. Un secondo cinturino in caucciù, anch’esso di colore nero, si presta ad un uso più sportivo e garantisce grande comfort.

Mido Ocean Star 600 Chronometer DLC: movimento

Un orologio superlativo sotto ogni aspetto, l’Ocean Star 600 Chronometer Black DLC dipende da un meccanismo formidabile. Il calibro 80 Si combina un’eccezionale autonomia fino a 80 ore di riserva di carica con una straordinaria precisione e resistenza agli urti. L’Ocean Star 600 Chronometer DLC nero è in grado di resistere alla fortissima pressione esercitata dall’acqua fino a 600 m e incorpora una valvola ad elio che gli consente di tornare in superficie intatto. La stella marina lucida incisa sul fondello a vite ricorda le storiche prestazioni di Mido nell’ambito dell’impermeabilità.

