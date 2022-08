Mido Ocean Star Tribute Gradient: un emozionante flashback dai colori vivaci agli albori delle immersioni ricreative. Il nuovo Ocean Star Tribute Gradient con un quadrante rosso sfumato e un cinturino dall’esclusivo look rétro, arricchisce la famiglia Ocean Star che celebra l’esperienza di Mido in ambito d’impermeabilità.

Mido Ocean Star Tribute Gradient: caratteristiche

Sulla punta più meridionale d’Europa, si trova il Faro di Europa Point, una costruzione architettonica in grado di resistere a qualsiasi tempesta, che dal 1841 sorveglia ininterrottamente lo stretto di Gibilterra. Il suo potente fascio di luce aiuta i naviganti a orientarsi nelle acque spesso agitate tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Creata da Mido nel 1944, la collezione Ocean Star si caratterizza per la sua affidabilità, proprio come questo monumento, costruito per guidare in sicurezza gli esploratori che si imbarcano in nuove conquiste marittime.

Il nuovo Mido Ocean Star Tribute Gradient fa rivivere lo spirito leggendario degli orologi subacquei degli anni Sessanta. Il suo nuovo e sorprendente colore sfumato dal rosso al nero è abbinato a lancette delle ore, dei minuti e dei secondi con taglio diamante. Per garantire una perfetta leggibilità anche sott’acqua, la lunetta, gli indici e le lancette sono impreziositi da Super-LumiNova bianco.

Un’apertura a ore 3 indica il giorno e la data. In omaggio alle sue origini subacquee, il segnatempo è dotato di una lunetta girevole unidirezionale con anello in alluminio nero e marcature argentate. Un vetro zaffiro ultraresistente in stile “glassbox” ne esalta il look vintage.

La cassa, completamente lucida, presenta forme arrotondate e linee scintillanti. In riferimento alle dimensioni modeste degli orologi degli anni Sessanta, ha un diametro di soli 40,5 mm, che la rende perfetta sia per gli uomini che per le donne. Sul fondello, una stella marina lucida incisa in rilievo ricorda la storica competenza dell’Ocean Star in materia di impermeabilità.

Un omaggio ai primi cinturini in caucciù

Per la prima volta, Mido ha dotato l’Ocean Star di un cinturino ispirato a una texture iconica del passato. Negli anni ’60, questo leggendario cinturino in caucciù si è rivelato una gradita alternativa per i subacquei grazie alla sua notevole resistenza all’umidità. Mido ha scelto uno stile retrò fin nei minimi dettagli, con un disegno incrociato in rilievo, bordi dentellati, parte inferiore in rilievo e fori per far respirare la pelle. Morbido e raffinato, questo cinturino dal look vintage unisce comfort e resistenza.

L’Ocean Star Tribute Gradient resiste al tempo e alle intemperie grazie al Calibro 80, movimento dall’eccezionale autonomia, fino a 80 ore, abbinata a un’impermeabilità di 200 m.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.