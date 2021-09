La tradizione è protagonista in questa nuova collezione Speedmaster Chronoscope.

Omega Speedmaster Chronoscope è il nuovo eccezionale segnatempo da 43 mm. Gli amanti della leggendaria famiglia di orologi ameranno i numerosi dettagli unici che li contraddistinguono. In particolare, gli straordinari quadranti con la stampa di tre scale cronometriche.

La tradizione è protagonista in questa collezione Omega Speedmaster Chronoscope da 43 mm, ispirata ai cronografi da polso degli anni ‘40. L’elaborato design del quadrante conferisce un tocco di unicità a questa creazione della celebre linea Speedmaster. Richiamandosi alle radici vintage di Omega, le lancette a forma di foglia e le tre scale cronometriche con motivo spiraliforme sul quadrante creano un immediato legame con l’orologeria degli anni ‘40.

Si aggiunge inoltre un elegante motivo a spirale tracciato sotto i numeri arabi. Stampato in un originale motivo spiraliforme stile anni

‘40, ogni quadrante svela una scala tachimetrica per misurare distanza e velocità, una scala pulsometrica per la misurazione delle pulsazioni, e infine, una scala telemetrica per misurare la distanza da un riferimento udibile o visibile, come una tempesta.

Omega Speedmaster Chronoscope: movimento

Visibile attraverso il vetro zaffiro sul fondello, batte il calibro a carica manuale Omega Co-Axial Master Chronometer 9908 dalle magnifiche finiture. Un’ulteriore caratteristica distintiva è il design del ponte del Chronoscope: motivo “Côtes de Genève” arabescato che parte dal bilanciere, invece che dal centro del movimento, caratteristica inedita per i segnatempo Omega.

Per ottimizzare la riserva di carica dell’orologio, Omega ha incluso un doppio bariletto con rivestimento in DLC (Diamond-Like-Carbon) antiusura. Il meccanismo della ruota a colonna di Omega garantisce il funzionamento preciso delle molteplici funzioni del Chronoscope.

Entrambi certificati Master Chronometer, sia il movimento che l’orologio sono stati sottoposti a condizioni estreme superando i test più rigidi dell’industria orologiera, stabiliti dall’Istituto federale svizzero di metrologia (METAS).

Omega Speedmaster Chronoscope: modelli

Sono sei i modelli da 43 mm in acciaio inossidabile lucido e spazzolato. Due modelli con quadranti argentati e lancette azzurrate, due modelli con quadranti blu e lancette rodiate ed infine i due modelli con quadranti argentati e contatori neri – il celebre quadrante “Panda” di Omega con lancette brunite.

I numeri arabi sono presenti su tutti i quadranti, gli anelli della lunetta in alluminio anodizzato sono in blu o nero. La nuova collezione offre cinturini in pelle blu, marrone o nera, con microperforazioni che permettono di ammirare l’interno in caucciù rosso. Le fibbie dei cinturini presentano il simbolo Ω in rilievo positivo.

Per chi preferisce un total look in metallo, sono disponibili i bracciali in acciaio lucido e spazzolato con il comodo sistema di regolazione brevettato di Omega, regolabile in due posizioni. Le misure sono di 21 mm tra le anse e 16 mm sulla fibbia.

Ed infine è disponibile la versione in Bronze Gold con quadrante in bronzo ossidato con una speciale patina e contatori argentati con finitura opalina. Qui l’anello della lunetta è in ceramica marrone lucida con scala tachimetrica in smalto “vintage”, un altro design inedito firmato Omega.

Le lancette a foglia e i numeri arabi hanno un rivestimento in PVD e Bronze Gold. Per questo modello il cinturino è in pelle marrone con fibbia in Bronze Gold lucido e sabbiato.

