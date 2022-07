Oppo Band Sport nell’esclusiva colorazione Orange

Oppo Band Sport è disponibile nell’esclusiva colorazione Orange, il re dei colori di questa estate. La stagione più calda dell’anno, infatti, ci propone colori sgargianti e allegri che rappresentino un amplificatore di positività ed energia.

In questo arcobaleno di colori, l’arancione è il nuovo must: intenso, luminoso e vivace, il colore che più di tutti è in grado di rappresentare la natura vitale e coraggiosa di chi lo indossa. Per questa ragione, il brand ha deciso di utilizzarlo per valorizzare ulteriormente Oppo Band Sport, compagno perfetto per chi ama il benessere ma non vuole rinunciare allo stile, soprattutto nella stagione estiva.

Oppo Band Sport: caratteristiche

Questo dispositivo indossabile, infatti, riesce ad essere casual e sportivo allo stesso tempo e ad inglobare molte funzionalità, perfette per chi vuole condurre uno stile di vita sano e restare sempre in movimento, tra le quali il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), attivo anche durante il sonno, e 12 diverse modalità di allenamento come corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket o yoga.

Inoltre, grazie all’app HeyTap Health di Oppo gli utenti possono controllare i loro progressi e godere di un doppio supporto tecnologico che tenga alta la loro motivazione e li aiuti a condurre una routine di allenamento attiva e costante.

Oltre a presentare una serie di funzioni tecnologiche all’avanguardia, Oppo Band Sport si presenta anche come un accessorio trendy, da abbinare agli outfit casual di tutti i giorni, a quelli serali più raffinati, all’abbigliamento fitness da workout e, perché no, anche al costume da spiaggia.

Lo smartwatch Oppo Band Sport nella colorazione Orange è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 49,99 €.

