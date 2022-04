L'estetica sportiva della nuova collezione di orologi.

Orologi Boss Watches 2022: heritage e innovazione si uniscono per dare vita a un lifestyle identitario, che si fa interprete di un presente che non dimentica le sue coordinate temporali, ma le trasforma in atout riconoscibile, creativo e di tendenza.

Questa è l’essenza della collezione di orologi firmata Boss Watches, che ha l’eccellenza nel suo dna e la rende pura estetica grazie a materiali nobili, abbinamenti perfetti, dettagli affascinanti capaci di trasformare l’eleganza informale in puro stile classico. Il risultato si traduce in proposte segnatempo che invitano a godersi l’attimo, rendendolo parte integrante di un’estetica personale da celebrare.

Orologi Boss Watches 2022: Boss Ace, caratteristiche

Il must have della collezione 2022 è il modello Boss Ace della Sport Lux Collection, un orologio dedicato a un uomo sportivo che non teme di apparire tale, anche nei contesti più eleganti. L’essenza perfetta dello spirito di Boss è racchiusa nel modello a tre lancette con funzione datario, che vanta un’impermeabilità fino a 20 bar. Subacqueo ma di classe, grazie al dialogo sapiente tra geometrie lineari e curve che ne caratterizza il design, su cui spicca la lunetta girevole unidirezionale e gli indici luminescenti.

I codici stilistici, tipicamente maschili del segnatempo, sono sublimati alla perfezione dalle diverse varianti cromatiche in cui è realizzato e dai due cinturini – in maglia metallica o in caucciù- tra cui scegliere il preferito.

