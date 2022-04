Maschile ma con brio, attento ai dettagli e al contempo amante di un’eleganza rilassata che è, da sempre, sinonimo di stile: è l’identikit dell’uomo contemporaneo che indossa gli orologi Tommy Hilfiger.

Orologi Uomo Tommy Hilfiger 2022: lo spirito identitario del marchio, per antonomasia a stelle e strisce, è tradotto, ancora una volta, in una collezione di orologi che aggiungono un tocco di stile iconico agli uomini di tutto il mondo. Un concentrato di valori e ispirazioni che trovano la loro sublimazione nella proposta di segnatempo per lui, propria del carattere forte e versatile del brand americano, da sempre ambasciatore di un Born in the U.S.A che fa la differenza.

Il classico si unisce alla tendenza in un nuovo codice estetico che combina una tecnologia all’avanguardia che rende gli orologi dei capolavori di precisione che si sposano con linee essenziali e dettagli studiati per rinnovare, stagione dopo stagione, un approccio di qualità al tempo quotidiano.

Orologi Uomo Tommy Hilfiger 2022: la nuova collezione maschile

Piglio sportivo e attitudine cool per l’orologio della Matthew Collection, un cronografo che riassume l’essenza di Tommy Hilfiger a partire dai colori proposti nelle due varianti (silver e oro per una e deep blu per l’altra) fino ad arrivare al logo interno del quadrante. Multifunzione e realizzato in acciaio, coniuga moda e funzionalità giocando con una linea maschile e luminosa.

Approccio deciso ma casual insieme per il segnatempo della Owen Collection in cui esplode il dna del brand. Il perché è una questione di carattere: silhouette definita, linee forti e quadrante di 46mm in primo piano. A rendere esclusivo e irresistibile l’accessorio è la ghiera proposta in rosso e in blu, a cui si abbina il cinturino in pelle liscia o quello in maglia d’acciaio.

Originale senza perdere la vis classica è il modello della Henry Collection, pensato per un lui che ama vivacizzare l’heritage più tradizionale con un appeal unico, ravvisabile nel quadrante con scheletro trasparente che mette in evidenza il meccanismo dell’orologio. Un accessorio multifunzione, con finiture e cinturino in acciaio, disponibile in silver con quadrante nero e in canna di fucile e rose gold.

Libera, understated, assolutamente urban: questa è l’essenza della Adrian Collection di cui si fa testimone un orologio dall’eleganza decisa.

Quadrante di 40mm, estetica pulita e tre varianti –due in maglia milano full silver con quadrante blue o full gold con quadrante nero e una con cinturino in pelle – tra le quali sarà difficile scegliere la preferita.

