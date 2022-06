Rado Captain Cook Over-Pole: il nuovo segnatempo in limited edition

Rado Captain Cook Over-Pole: per i veri esploratori, il tempo non si ferma mai. Lo stesso si può dire per i designer di Rado, che hanno riscoperto un iconico esemplare degli anni Sessanta e lo hanno dotato di un movimento meccanico svizzero di elevata qualità a carica manuale con 80 ore di riserva di carica.

I caratteristici dettagli del design originale dell’“Over-Pole Worldtimer” sono stati aggiornati mediante un inserto in ceramica hi-tech che impreziosisce la lunetta incisa al laser e un cristallo zaffiro sagomato, mentre gli elementi vintage essenziali, come l’iconico diametro di 37 mm e lo stile d’insieme, sono rimasti inalterati. Questo orologio catturerà gli sguardi di tutti i moderni esploratori e degli appassionati di orologi vintage.

Il primo Over-Pole, dal nome evocativo, ebbe enorme successo poiché consentiva di calcolare il tempo in modo affidabile da un polo all’altro del pianeta. Per celebrare l’anniversario di quel celebre orologio ispirato all’esplorazione, Rado presenta il nuovo Captain Cook Over-Pole Limited Edition, che conserva il suo aspetto “vintage” adottando al contempo le tecnologie più innovative del marchio.

Rado Captain Cook Over-Pole: caratteristiche

La meccanica evoluta è custodita in una cassa in acciaio lucido caratterizzata dagli elementi distintivi del design originale, come la lunetta inclinata verso l’interno con i nomi delle città, la classica data al 3 in rosso e il cristallo sagomato. In questa versione rinnovata, la lunetta è impreziosita da un inserto in ceramica hi-tech nera lucida con i nomi delle città incisi al laser, mentre il nuovo cristallo è zaffiro e dispone di un rivestimento antiriflesso su entrambi i lati.

I veri appassionati di orologi resteranno colpiti dalle funzionalità e dalle sensazioni di piacevolezza al tatto di questo nuovo modello che, grazie al suo movimento a carica manuale sempre pronto all’azione, è stato progettato specificamente per gli esploratori. Il fondello a vite, dotato di cristallo zaffiro con l’indicazione “Limited Edition” e il numero dell’edizione limitata, lascia ammirare il cuore pulsante del segnatempo.

L’edizione sarà prodotta in una serie esclusiva di soli 1962 esemplari, con un movimento a carica manuale che dispone di una riserva di carica di 80 ore. Il movimento, dotato di spirale antimagnetica Nivachron è stato scelto per le sue caratteristiche di affidabilità e accuratezza e consente al nuovo Over-Pole di superare i test di precisione di ben cinque punti.

Il nuovo Captain Cook Over-Pole Limited Edition viene presentato in un’elegante custodia marrone con un bracciale supplementare in acciaio a grani di riso, facilmente sostituibile grazie al sistema EasyClip, per un look sempre nuovo.

—–

