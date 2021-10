Design sportivo e nuovi colori per il modello da uomo Seal.

Sea2see collezione orologi: nella nuova linea, il fascino minimale del modello Seal, è ora disponibile in 6 colorazioni, rappresenta un design innovativo per l’orologeria uomo, con cassa e cinturino in plastica marina riciclata al 100% Made in Svizzera.

La gamma completa comprende 22 modelli di orologi, prodotti in 2 misure (41 mm e 37 mm). Nello spirito autentico del brand Sea2see, che dal 2016 produce occhiali “seastainable” conosciuti a livello globale, i design uniscono qualità svizzera e precisione tecnica, a uno stile e una palette cromatica moderni e accattivanti, dove durata e funzionalità si fondono con un’estetica moderna e di tendenza.

Sea2see collezione orologi: Seal

Dal design audace e sportivo è uno dei pezzi più importanti della collezione. Il modello Seal è disponibile in una gamma di colori con cinturini coordinati Nato in nero, sabbia, blu, kaki, rosso o arancione. Realizzato in 100% UPSEA con plastica marina riciclata e cinghie in PET marino riciclato.

Movimento al quarzo svizzero ad alta precisione

Resistente all’acqua fino a 100 m

Zaffiro antigraffio

Quadrante: Sunray o finitura opaca con indici stampati o applicati

Garanzia Internazionale: 2 anni

Grazie al progetto Time 4 Time, Sea2see finanzierà 10 giorni di scuola per i bambini salvati dalla schiavitù, tramite la vendita di un orologio. Con le stesse finalità, la vendita degli occhiali Sea2see, sia da vista che da sole, finanzierà la raccolta e il riciclaggio di 1kg di plastica marina, attraverso il programma del brand finalizzato a rimuovere rifiuti marini in Spagna, Francia, Ghana e Senegal.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.