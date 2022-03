Sector No Limits primavera estate 2022: la nuova collezione Oversize

Tra heritage ed innovazione continua la storia di sport e performance di Sector No Limits.

Sector No Limits primavera estate 2022: il brand di orologi emblema di sport e performance estreme, presenta le nuove collezioni di orologi ed un rinnovato team di atleti testimonial del marchio.

Sector No Limits è stato precursore nel raccontare e sostenere le gesta delle leggende dello sport estremo, declinando il concetto di performance nei segnatempo da sempre espressione di indistruttibilità e tecnologia unite al design tutto italiano.

L’affascinante storia di sfide ed elevate prestazioni, continua oggi con i nuovi Sector Heroes, interpreti del dna No Limits e uniti dall’obiettivo di misurarsi e superare sempre i propri limiti, che saranno i protagonisti della campagna primavera estate 2022 del brand.

Alfiere del Sector Team è il pilota della MotoGP Franco Morbidelli e accanto a lui nel percorso già avviato, si confermano i francesi Jeff Mercier e Valentin Garat, intrepidi performer estremi rispettivamente nell’Ice Climbing e nel Kite Surfing. Due pallavoliste nella squadra femminile di Sector: la new entry Valentina Diouf e Cristina Chirichella, social ambassador del brand anche per questa stagione.

Sector No Limits primavera estate 2022: la collezione Oversize

Ispirati all’heritage del marchio, i segnatempo della nuovo collezione Oversize riprendono i dettagli degli orologi del passato, innovati nei materiali e nei colori. Una collezione di carattere, con la cassa extra large che ospita il movimento cronografo e il quadrante a 3 contatori con indici e lancette luminescenti che si alternano a numeri arabi.

Al centro del quadrante risalta l’aquila Sector nella versione vintage, simbolo che firma la collezione. Due i modelli must-have della stagione, dall’anima super sportiva. Quadrante nero su cui spicca il dettaglio rosso del rehaut, che riprende i colori del marchio, per la versione in acciaio con doppia finitura lucido – satinato.

Special pack per il modello total black “Racing Edition”, che presenta un dial nero sunray con indici luminescenti, numeri arabi al 12 e al 6 e dettaglio fibra cli carbonio per i contatori. In abbinamento il cinturino integrato in pelle con texture racing grain, ispirata all’asfalto dei circuiti, e cuciture a vista.

