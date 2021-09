Swatch Big Bold Planets: la nuova collezione di orologi

Swatch porta in orbita i pianeti Big Bold.

Swatch Big Bold Planets: la storia d’amore tra Swatch e l’intera galassia continua. Partendo dalla Space Collection lanciata recentemente dal brand, è arrivato il momento di pensare a colori, fuggire da un mondo in bianco e nero e viaggiare nell’universo luminoso e colorato di Big Bold Planets.

Time is what you make of it è quando le persone pensano e assaporano la vita a colori, ogni giorno è un’avventura per scoprire qualcosa di nuovo e vedere la gente in modo diverso. Lo spazio infiamma da tempo l’immaginario della cultura pop e Swatch trae ispirazione proprio dallo spazio esterno per la sua serie di orologi Swatch Big Bold Planets che hanno una caratteristica unica: cinturini intercambiabili.

Esplosioni di dettagli viola, verdi, arancioni e azzurri si contrappongono ad un cinturino e ad una lunetta dell’orologio di colore nero opaco, mentre la cassa da 47mm e il quadrante presentano una stampa multicolore. Ogni Big Bold Planet è venduto con un secondo cinturino e grazie al kit fornito che si trova nella confezione è possibile in pochi attimi cambiare look al proprio orologio.

Swatch ha inoltre applicato sul cinturino dell’orologio e sulla confezione un intrigante linguaggio in codice, che lascia libera interpretazione del suo vero significato a chi lo indossa.

Swatch Big Bold Planets: la collezione

—–

