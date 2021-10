Tag Heuer Carrera: la nuova collezione in quattro nuove versioni

Tag Heuer rivisita una delle sue collezioni più iconiche, Tag Heuer Carrera, e presenta la nuova generazione di un intramontabile orologio nella sua versione solotempo, elegante e sportivo.

Tag Heuer Carrera, il modello più puro ed elegante, simbolo dello spirito sportivo di Tag Heuer, è stato rivisitato. Il risultato è una nuova collezione di 13 orologi il cui design reinterpreta in stile moderno l’eleganza innata di questo modello, declinato in quattro nuove versioni: il Tag Heuer Carrera Day Date 41 mm, il Tag Heuer Carrera Twin-Time 41 mm, il Tag Heuer Carrera Date 39 mm e il Tag Heuer Carrera Date 29 mm, tutti espressione dell’ossessione del brand per la leggibilità dal 1963.

Tag Heuer Carrera: la storia

La collezione Tag Heuer Carrera è stata sempre la vetrina per eccellenza dell’affascinante legame del marchio con l’universo delle corse automobilistiche ed è nota per i suoi cronografi sportivi, eleganti e senza tempo. Sin dalla loro presentazione da parte del visionario Jack Heuer oltre 60 anni fa, questi orologi, con le loro linee fluide e pulite e le proporzioni perfette, sono diventati immediatamente riconoscibili e hanno conquistato il rango di icona orologiera.

All’epoca, Jack Heuer intendeva creare un cronografo Heuer Carrera dal design puro e moderno che fosse essenziale e perfettamente armonioso, caratteristiche ideali per i piloti che devono poter leggere l’ora in un solo colpo d’occhio nel pieno dell’azione. Nel 1962, Jack Heuer, all’epoca amministratore delegato della società, sentì parlare della famosa corsa automobilistica Carrera Panamericana, una delle più pericolose al mondo. Il termine spagnolo Carrera, che significa strada, corsa, carriera o corso, catturò subito la sua attenzione. Sarebbe stato il nome perfetto per un nuovo orologio.

All’inizio degli anni 2000 viene presentata la versione Tag Heuer Carrera solotempo e da allora questa linea diventa l’immagine dell’incessante ricerca di Tag Heuer di una perfetta leggibilità e chiarezza, in particolare per quanto riguarda l’indicazione dell’ora. Se il cronografo Tag Heuer Carrera rappresenta il modo più chiaro e leggibile di registrare i tempi, il Carrera solotempo rappresenta il modo più chiaro e leggibile di leggere l’ora, diventando così il successore naturale dei cronometri da cruscotto prodotti da Heuer sin dagli anni ’30 del secolo scorso.

Nel 2021, la nuova collezione Tag Heuer Carrera riprende la stessa filosofia di controllo del tempo e rivisita questa ricca tradizione con un tocco di modernità e la stessa passione per creare orologi dal design straordinario che garantiscono una perfetta leggibilità per i piloti e per tutti i possessori di questo leggendario orologio. Un impegno che il brand porta avanti da quasi 100 anni.

Tag Heuer Carrera: la nuova generazione

La collezione Tag Heuer Carrera in versione solotempo di nuova generazione comprende un’ampia gamma di misure che si adattano a tutti gli usi e i gusti. La linea è costituita da 13 referenze nell’ambito di quattro sub-collezioni, da 29 mm a 41 mm di diametro, che incorporano e riprendono i codici stilistici dei cronografi Tag Heuer Carrera Heuer 02 lanciati lo scorso anno.

Il risultato è un look moderno e raffinato, ispirato allo stile essenziale che ha reso iconico il Tag Heuer Carrera. Tutte le referenze avranno la cassa in acciaio, dodici con bracciale in acciaio e una con cinturino in pelle, con quadrante a scelta in nero, blu, bianco o argento con il nuovo logo Carrera. I bracciali in acciaio sono dotati delle nuovissime maglie a forma di H, un design innovativo ancora più ergonomico e confortevole al polso.

Tag Heuer Carrera Date 39 mm e Tag Heuer Carrera Day Date 41 mm

I Tag Heuer Carrera nelle misure 39 mm e 41 mm vantano un movimento automatico Calibro 5 e sono dotati di una nuova cassa con anse raffinate. Gli orologi sono completati dal nuovo bracciale in acciaio con maglie a forma di H o da un cinturino in alligatore marrone. La leggibilità del quadrante è sempre un aspetto centrale, specialmente grazie alle lancette più marcate e all’integrazione dei raffinati indici. Il Carrera Date 39 mm mostra la data a ore 6, mentre per il Day Date 41 mm è stato ideato un datario più sottile.

Tag Heuer Carrera Twin-Time Date 41 mm

Tag Heuer Carrera Twin-Time è dotato del movimento automatico Calibro 7. La versione Twin-Time è completata dal nuovo bracciale con maglie a forma di H. Il quadrante include lancette di ore e minuti più marcate e una lancetta Twin-Time dalla punta distintiva. Questo design elegante e sportivo è esaltato dal nuovo raffinato réhaut bicolore argento e blu, per l’indicazione del giorno e della notte.

Tag Heuer Carrera Date 29 mm

TAG Heuer Carrera Date 29 mm, Calibro 9 automatico, ha una nuova cassa con anse raffinate e un nuovo bracciale con maglie a forma di H. Per una migliore leggibilità, il quadrante è dotato di lancette più marcate e di un nuovo elegante indice che riflette la luce e si ispira alle origini del Carrera. Il modello da 29 mm include anche una nuova raffinata versione del datario a ore 6 e indici in diamanti.

L’introduzione della collezione TAG Heuer Carrera solotempo apre un nuovo capitolo della storia del Carrera TAG Heuer. Design essenziale, leggibilità, raffinatezza: la nuova generazione Carrera è una reinterpretazione di un orologio iconico ed è degna rappresentante dell’ossessione di Jack Heuer per la leggibilità. Una ricerca ossessiva profondamente radicata nel DNA del brand

