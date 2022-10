Tag Heuer Formula 1 X Mario Kart: i due crono in edizione limitata

Tag Heuer Formula 1 X Mario Kart: dopo aver dato il via alla partnership nel 2021 con l’edizione limitata Tag Heuer Connected x Super Mario, ben presto diventata un must tra i fan, la manifattura orologiera di lusso svizzera e Nintendo sono tornate quest’anno con due orologi meccanici in edizione limitata: Tag Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Editions cronografo e cronografo tourbillon.

I fan dell’energico e intrepido Super Mario riconosceranno il loro personaggio preferito che catalizza una delle collezioni emblematiche Tag Heuer, adeguatamente dedicata al mondo delle corse automobilistiche. Gli orologi mettono in risalto le tematiche comuni condivise dalla collezione Tag Heuer Formula 1 e dalla serie Mario Kart: adrenalina, velocità, competizione, unite per la vittoria.

Tag Heuer Formula 1 X Mario Kart: il cronografo

Alimentato dal movimento automatico con calibro 16, l’orologio in edizione limitata TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart cronografo è prodotto in soli 3000 esemplari. Era immaginato in una cassa in acciaio da 44 mm, ricca di riferimenti alla serie di videogiochi legati alle corse automobilistiche più famosa al mondo: il logo Mario Kart è iscritto nella lunetta tachimetrica in ceramica lucida nera con Super-LumiNova, il pulsante a ore 2 e la corona sono circondati dall’iconica lacca rossa, il simbolo della «M» di Mario è inciso sulla corona e il logo Mario Kart è inciso sul fondello dedicato avvitato, dove è abbinato alla sua silhouette in un’auto da corsa.

L’audace quadrante è dotato di motivo a scacchiera in nero e antracite ispirato al tracciato di gara, personalizzato con sotto-contatori che ricordano l’asfalto. Il personaggio di Mario compare nell’indicatore permanente dei secondi a ore 9 circondato dall’iconico rosso. L’inconfondibile colore è presente anche sulla lancetta centrale laccata, sulla lancetta del cronografo delle ore e sulla scala dei 60 secondi o dei minuti sulla flangia. Il datario a ore 3 avvicenderà regolarmente gli elementi preferiti dei fan di Mario Kart, inclusi Pallottolo Bill, Banana e altri al posto del numero della data.

Tag Heuer Formula 1 X Mario Kart: il cronografo tourbillon

L’edizione limitata TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart cronografo tourbillon è realizzato in soli 250 esemplari. La cassa leggermente più ampia, da 45 mm, è realizzata in titanio grado 5 a elevate prestazioni, che dona un look sportivo ma elegante, abbinando raffinate finiture satinate e lucide. La corona e i pulsanti sono in acciaio satinato, mentre il fondello avvitato è in titanio grado 5 con un vetro zaffiro personalizzato con il logo Mario Kart, che consente di apprezzare appieno il movimento Tag Heuer di alta precisione certificato COSC: il calibro Heuer 02T. Sul fondello è incisa la scritta XXX/250.

La lunetta in ceramica lucida nera con scala tachimetrica fino a 400 km/h include il logo Mario Kart nella parte in alto a destra, realizzato in Super-LumiNova. Il pulsante a ore 2 e la corona presentano un cerchio in lacca rossa e il simbolo della M di Mario anche messo in evidenza nella parte alta della corona.

Il quadrante è un sofisticato nero scheletrato con una linea a contrasto nell’iconico rosso lungo i ritagli, per aggiungere profondità ed energia al lato visibile di questo orologio e abbinarsi alle lancette centrali e alla scala dei 60 secondi o dei minuti sulla flangia. La struttura tri-compax mostra due sotto-contatori cronografici zigrinati a ore 3 e a ore 9, con il tourbillon centrato a ore 6. A ore 12, una ruota dentata richiama le razze degli pneumatici delle auto da corsa.

La gabbia del tourbillon con finiture alternate e circondata da Super-LumiNova è stata interamente ridisegnata per mettere in risalto Mario sul suo kart, Guscio Spinoso e Pallottolo Bill che si muovono a ritmo nella complicazione. Entrambi i segnatempo hanno in comune un cinturino in pelle di vitello nera con cuciture e linee rosse a contrasto e un motivo personalizzato goffrato.

La fibbia déployante – in acciaio sul cronografo e in titanio nel tourbillon – è anche personalizzata con il simbolo della M di Mario. Saranno presentati in confezioni nere appositamente sviluppate, con custodie da viaggio abbinate.

