The Gray Man Ryan Gosling: Tag Heuer collabora con Netflix per il nuovo film di Joe e Anthony Russo, The Gray Man. Interprete principale è Ryan Gosling, brand ambassador di Tag Heuer e volto dell’iconico TAG Heuer Carrera.

The Gray Man Ryan Gosling: la trama

In The Gray Man il brand ambassador Tag Heuer Ryan Gosling è diretto dai registi dei film Avengers: Infinity War and Avengers: Endgame. Quando il migliore agente operativo della CIA (Gosling), di cui nessuno conosce la vera identità, scopre per caso oscuri segreti dell’agenzia, un ex-collega psicopatico (Chris Evans), mette una taglia sulla sua testa, scatenando una caccia all’uomo globale a cui partecipano assassini internazionali. Insieme a Ryan Gosling il cast è composto da: Regé-Jean Page, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Julia Butters.

Naturalmente un super agente d’élite alle prese con inseguimenti adrenalinici può indossare solo un Tag Heuer Carrera, un modello iconico creato proprio per le sfide ad alta velocità sui circuiti. Ogni agente che si rispetti sa benissimo che prendere la decisione giusta in frazioni di secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Ma per una spia che agisce sotto copertura è altrettanto importante il suo design elegante, minimalista e pulito.

Questa produzione si avvale del lavoro del pluripremiato fotografo Pari Dukovic per catturare le azioni di Gosling nel ruolo di Sierra Six in The Gray Man, mentre indossa il Tag Heuer Carrera solotempo.

Ryan Gosling ha commentato: Interpreto Sierra Six nel film d’azione The Gray Man. Six è un agente che rischia la vita ogni secondo della giornata e ha bisogno di un orologio di qui si può fidare. Per sopravvivere gli servono precisione e dedizione, quindi indossare il TAG Heuer Carrera gli è sembrato la scelta perfetta.

L’orologio Tag Heuer Carrera in versione solotempo, è l’unico indossato dall’agente segreto Sierra Six, interpretato da Gosling. L’orologio incarna il legame con il patrimonio automobilistico del marchio, dove l’eleganza e l’audacia vanno di pari passo, proprio come per il personaggio di Gosling.

Come gli appassionati di motori per i quali è stato realizzato, Sierra Six apprezzerebbe la dedizione alle linee pulite e l’ossessione per la leggibilità, con la collezione che rappresenta l’orologio più puro ed elegante della collezione TAG Heuer.

