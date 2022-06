Tissot Seastar 2022 è la nuova collezione di orologi progettati per adattarsi a qualsiasi polso, in qualsiasi situazione. Il punto chiave di un orologio subacqueo moderno ed elegante, che mantiene alti livelli di affidabilità, ma è in grado di rivelarsi anche il compagno ideale in qualsiasi condizione e attività, da quelle più sportive a quelle di vita quotidiana.

Tuttavia, non si tratta solo di forma o funzione. Un orologio subacqueo promette anche di essere pronto a entrare in azione ogni qualvolta chi lo indossa è pronto a cogliere un momento di libertà. Un orologio subacqueo è un portale verso l’avventura, i viaggi e le emozioni. Al polso, apporta un senso di armonia e determinazione.

Tissot Seastar 2022: la collezione

A guidare la nuova linea Seastar troviamo Seastar 1000 Quartz e Seastar 2000 Professional Powermatic 80 di Tissot, due orologi ad alte prestazioni Swiss made e pronti per la vita in mare.

Il Seastar 1000 Quartz da 36 mm è dotato di un quadrante laccato nero, blu o bianco scintillante, completato da dettagli in oro giallo o argento e corredato da un bracciale in acciaio robusto ma elegante. È possibile sostituirlo con un cinturino nero o bianco in silicone intercambiabile. È resistente all’acqua fino a 300 m e dispone di una lunetta girevole unidirezionale per le immersioni cronometrate.

Al suo fianco, la linea di orologi automatici Seastar 2000 Professional Powermatic 80 da 46 mm offre prestazioni avanzate e altrettanta versatilità. Visivamente, sono definiti dalla loro silhouette muscolosa, in acciaio lucido, con un’opzione rivestita in PVD nero, e dal quadrante con motivo ondulato, nero o con una sfumatura blu-nera di ispirazione marina. Sono dotati di movimento automatico Powermatic 80 antimagnetico, impermeabilità fino a 600 m, lunetta girevole unidirezionale in ceramica, corona a vite con protezione, dettagli in Super-LumiNova, valvola automatica di sfogo dell’elio e certificazione di orologio subacqueo ISO 6425 (2018).

Sebbene le considerazioni sulle prestazioni e l’affidabilità del Seastar abbiano costituito la colonna portante del processo creativo e ingegneristico di Tissot, hanno avuto grande importanza anche considerazioni più profonde sullo stile e sulla versatilità. Nel mondo di oggi, i confini tra lavoro e svago, formale e informale, giorno e notte, maschile e femminile sono sbiaditi.

Un orologio strumentale, persino uno progettato per essere impermeabile fino a 600 m, può comunque essere chic, elegante, alla moda. Il Seastar 1000 Quartz e il Seastar 2000 Professional Powermatic 80 hanno entrambi un enorme appeal crossover: diverse soluzioni di stile grazie a un solo orologio.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.