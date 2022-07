Ulysse Nardin Diver Chrono Great White: il nuovo orologio in edizione limitata

Ulysse Nardin Diver Chrono Great White: il nuovo cronografo subacqueo 44 mm è racchiuso in una cassa in titanio sabbiato e

satinato e presenta una lunetta girevole unidirezionale bianca con finitura gommata. Contemporaneo, funzionale e pensato specificatamente per gli abissi, l’orologio è una meraviglia tecnica alimentata dal calibro UN-150 con movimento a carica automatica.

L’orologio incorpora la tecnologia rivoluzionaria al silicio, introdotta da Ulysse Nardin nella sua sede svizzera di Le Locle. Il segnatempo è dotato di un contatore dei 30 minuti, un contatore delle 12 ore, un contatore dei piccoli secondi, datario, e di ruota di scappamento, ancora e spirale in Silicio. Tocchi di blu e bianco decorano il quadrante grigio.

Sotto il logo di Ulysse Nardin compare la scritta “Great White”. E la silhouette dello squalo è la firma principale del cinturino in caucciù bianco, mentre il grigio del quadrante ricorda la pelle dello squalo. La lunetta concava con vetro zaffiro bombato conferisce all’orologio un look affusolato, adatto per coloro che considerano l’esplorazione delle profondità dell’oceano una sfida personale.

Con una impermeabilità fino a 300 metri, il nuovo diver è progettato per vivere l’ambiente marino proprio insieme al suo omonimo. Il Diver Chronograph Great White da 44mm in Limited Edition segue una lunga tradizione di orologi Diver con il nome di squalo, tra cui il Great White Diver femminile lanciato nel 2019.

Questo nuovo segnatempo è disponibile in un’edizione limitata di soli 300 esemplari. L’1% del ricavato dalle vendite di questo orologio sarà donato ad associazioni no-profit che si dedicano alla salvaguardia degli squali.

