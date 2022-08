Ulysse Nardin Freak S: un missile al polso

Ulysse Nardin Freak S: la storica collezione Freak ha raggiunto una nuova orbita. Spinto da un potente vento solare, Ulysse Nardin si è ispirato alle stelle più luminose del cosmo per realizzare la nuova collezione Freak. A prima vista, il nuovo orologio pionieristico della Maison ricorda una navicella spaziale a due reattori e troverà la sua massima espressione una volta indossato dai “Beautiful Freaks”, coloro che non dubitano mai e che hanno deciso di avventurarsi oltre i terreni battuti per realizzare i propri sogni.

Ulysse Nardin Freak S: il primo doppio oscillatore con un differenziale

Con l’obbiettivo di stupire gli aficionados, gli sviluppatori della Manifattura hanno realizzato il primo doppio oscillatore con un differenziale a carica automatica utilizzando il sistema “Grinder”, due volte più efficiente di un sistema di carica tradizionale. L’orologio Freak S è l’evidente evoluzione tecnica del Freak Vision del 2018: un nuovo prodigio meccanico. La cassa è ispirata al primo orologio Freak del 2001 con una costruzione che consente una combinazione di diversi materiali come la ceramica, il titanio e l’oro.

Le squadre tecniche di Ulysse Nardin sono riuscite in modo spettacolare a portare al limite l’effetto intrinseco tridimensionale preesistente nella collezione Freak. Il doppio oscillatore inclinato è un’anteprima, la prima firma del nuovo movimento di Manifattura UN-251.

Posizionato su livelli diversi come se fosse su due rampe di lancio, i due bilancieri in silicio XXL conferiscono un aspetto scenico e sono uniti da un differenziale che riproduce la media della loro velocità. Assemblati su due livelli inclinati a 20° l’uno dall’altro, i due bilancieri extra-large con blocchi di inerzia sono collegati da un ponte in oro rosa la cui forma richiama le ali di un razzo.

Identici e a ritmo di tango, essi sembrano due turboeliche che battono il tempo ad una frequenza di 2.5 Hz – aumentando, in tal modo, l’effetto 3D dell’orologio e l’ispirazione spaziale. Il doppio oscillatore inclinato e il suo differenziale, oltre a conferire all’orologio un notevole aspetto da navicella spaziale, rappresentano una meraviglia tecnologica che consente di migliorare la regolazione della velocità di corsa del movimento.

Il differenziale più comunemente applicato è quello dell’automobile, necessario al veicolo per svoltare. Esso permette alle ruote motrici di girare a velocità diverse. Difatti, le ruote interne alla curva si muovono più velocemente rispetto a quelle esterne. Nell’orologio, invece, il differenziale ha un ruolo indispensabile: segna la media delle due velocità e distribuisce uniformemente l’energia della canna ai due organi regolatori così che la sua estensione rimanga stabile. I due oscillatori del Freak S non si muovono mai alla stessa velocità, pertanto, grazie a questo meccanismo utile ed esteticamente piacevole, si compensano a vicenda.

Ulysse Nardin presenta anche un trattamento innovativo e pionieristico da applicare alla superficie che consiste nella combinazione di silicio e diamante sintetico: stiamo parlando del DiamonSIL, un trattamento che è stato brevettato nel 2009. I componenti dello scappamento del Freak S sono stati ricoperti da uno strato di diamante artificiale che ne ottimizza la performance, la resistenza all’abrasione e ai numerosi impatti che si verificano ogni anno sull’orologio. Oltre al Freak S, questa eccezionale tecnologia viene utilizzata nel movimento UN-118, il più importante movimento che la Maison abbia prodotto.

Ulysse Nardin Freak S: le caratteristiche

La collezione Freak rivela tutti i suoi segreti. Il meccanismo micromeccanico racchiuso sotto il cristallo del segnatempo Freak S non è altro che un carosello con un’autonomia di 72 ore, privo di lancette, quadrante o corona. È piuttosto semplice, infatti, e non necessita di tutti questi componenti. L’orologio segna l’ora grazie alla rotazione del proprio movimento. I due ponti che ruotano attorno al centro indicano rispettivamente le ore e i minuti.

L’indice inferiore, rappresentato da una freccia ricoperta dal SuperLumiNova, indica le ore mentre l’indice superiore, che rappresenta la testata di un missile che sostiene il bilanciere e lo scappamento, indica i minuti. Nel corso dei sessanta minuti, il ponte più alto svela il mistero della meccanica del tempo. Il movimento ruota sul suo asse centrale all’interno della cassa high-tech in vetro zaffiro, garantendo una vista spettacolare dell’ora, ulteriormente impreziosita dalla meticolosa finitura realizzata dagli orologiai di Ulysse Nardin a Le Locle.

A differenza dei Tourbillon tradizionali, dove il bilanciere compie una rotazione al minuto all’interno della cassa, nell’orologio Freak è l’intero movimento, organo di regolazione incluso, che compie un giro completo su sé stesso in un’ora all’interno della cassa. Per impostare l’ora è sufficiente ruotare la lunetta in senso orario o antiorario.

Il sistema di carica automatico “Grinder” del Freak Vision è migliorato notevolmente. Tale movimento è due volte più efficiente di un classico sistema di carica poiché la trasmissione di energia è due volte più performante di quella dei sistemi esistenti. Esso utilizza i movimenti da polso più piccoli. La massa oscillante è collegata ad una struttura che sostiene quattro lamine e che conferisce al sistema di carica automatica il doppio della corsa angolare (come una bicicletta a quattro ruote). Un meccanismo di guida flessibile limita la frizione.

Se può sembrare che le stelle siano distribuite casualmente nel cosmo, allora anche la sottile decorazione della lastra minerale di colore nero intenso scintillante di particelle dorate non è una coincidenza. L’effetto glitter dell’avventurina conferisce al Freak S il luccichio di una notte stellata come se fosse la decorazione teatrale di un missile. Il disco nero in avventurina ruota al di sotto dei marcatori e il logo di Ulysse Nardin scompare discretamente come se fosse assorbito dal passaggio della decorazione scintillante.

Il segnatempo Freak S è proposto nell’edizione limitata di 75 orologi, di cui solo 40 verranno prodotti nel 2022. Ciascun orologio è accompagnato da un cinturino di alligatore e decorato con un taglio Sport di color oro rosa. È dotato di un sistema di chiusura automatico in titanio DLC che si apre con un solo click. Anche la fibbia, grazie ad un sistema brevettato a tripla fibbia déployante SYNC, si apre con un semplice click. Incredibilmente semplice, con la sicurezza di avere una soluzione alternativa.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.