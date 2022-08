Zannetti Gladiatore Carpa Koi: l’orologiaio romano si dedica con passione ad una sua originale filosofia costruttiva, basata sull’eccellenza tecnologica dei suoi orologi e sulla precisione della mano dell’abile maestro orologiaio e dell’artista, che fanno di ogni singolo segnatempo un pezzo assolutamente unico ed irripetibile.

Zannetti Gladiatore Carpa Koi: caratteristiche

Ne è un perfetto esempio l’ultimo modello uscito dal suo atelier di Via di Monte d’Oro: il Gladiatore Carpa Koi Micropittura in Giada, declinazione inconsueta e affascinante del Gladiatore Steel, un solo tempo in acciaio da 44 millimetri, con le anse personalizzate, il fondello inciso e il movimento meccanico a carica automatica di fabbricazione svizzera.

Il quadrante è una piccola opera d’arte, ogni volta unica e differente dalla precedente. Nel caso particolare il disegno di base è quello della Carpa Koi, dipinta in micropittura con smalti policromi su una base in giada, assottigliata e lucidata con un disco levigante in pasta di polvere di diamante e lubrificata con olio, generalmente d’oliva.

Nella cultura orientale e in particolare in quella giapponese, la carpa koi è un animale molto apprezzato e stimato, non solo per la sua bellezza come pesce colorato ma soprattutto per ciò che simboleggia: la perseveranza, la fedeltà nel matrimonio e la buona fortuna. La carpa (“Koi” in giapponese) è sempre in movimento ed è considerata uno dei pesci con più energia e forza.

È inoltre in grado di nuotare controcorrente e ciò viene interpretato sia come una rappresentazione anticonformista (la forza di non seguire la corrente, bensì di seguire la propria via indipendentemente dal resto) che come capacità di superare le avversità.

In Giappone la carpa si trova in acque calme, ma è sempre rappresentata in movimento contornata da onde di acqua: questo tipo di rappresentazione suggerisce le virtù di un guerriero determinato ed è spesso associata con le qualità auspicabili nei giovani uomini. La carpa, infatti, è utilizzata in forma di aquiloni nella festa dei ragazzi per rappresentare ed evocare forza e virtù.

