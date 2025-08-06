L’orologio Merah Putih di Out of Order celebra l’Indonesia

Out of Order rende omaggio all’80° anniversario dell’indipendenza dell’Indonesia con l’edizione limitata Merah Putih. Prodotto in soli 100 esemplari numerati, questo orologio automatico con funzione GMT si distingue per il quadrante sfumato rosso-bianco, la corona decentrata a ore 9 e dettagli pensati per esprimere un’identità visiva coerente con la bandiera indonesiana. Dotato di movimento Seiko NH34, il modello è disponibile in due varianti di cinturino.
Tra le sue peculiarità spicca la corona decentrata a ore 9, mai adottata prima nei modelli OOO. Una scelta non convenzionale che sottolinea l’attitudine del brand a esplorare nuovi linguaggi formali senza rinunciare a coerenza e identità.
Simbolismo cromatico e significato culturale
Il quadrante denominato “Sunset” fonde sfumature rosso intenso e bianco per richiamare la bandiera indonesiana. Ogni colore assume un valore distintivo: il rosso richiama il coraggio, il bianco simboleggia integrità e rettitudine.
A ore 8, al posto dell’indice, trova posto il numero “80”. Questo elemento celebra l’anniversario e, al tempo stesso, fa riferimento alla tradizione asiatica che associa all’otto una connotazione favorevole. La forma dell’otto, simile al simbolo dell’infinito, richiama abbondanza, equilibrio e continuità.
Costruzione e materiali: tra carattere e precisione
Il cuore pulsante di Merah Putih è il calibro automatico Seiko NH34, con funzione GMT e meccanismo made in Japan. Le funzioni includono ore, minuti, secondi e data, assicurando versatilità d’uso quotidiano.
La cassa da 40 mm è in acciaio 316L trattato con il peculiare processo di invecchiamento OOO, caratteristica distintiva del marchio. Lo spessore di 14 mm garantisce una presenza robusta al polso, senza sacrificare l’indossabilità. Il vetro piatto è dotato di rivestimento zaffiro antiriflesso e lente magnificatrice a ore 3. L’impermeabilità fino a 10 ATM consente un utilizzo sicuro anche in condizioni di umidità o immersione occasionale.
La lunetta unidirezionale antiurto in acciaio spazzolato a mano con numerazione stampata è funzionale e ben integrata nel profilo generale. Le lancette, trattate con Superluminova C3, assicurano leggibilità anche in condizioni di luce ridotta.
Due le varianti disponibili:
- 50 pezzi con cinturino in acciaio 316L, sottoposto allo stesso trattamento d’invecchiamento della cassa;
- 50 pezzi con cinturino in pelle nera a concia vegetale, impreziosito da cuciture rosse e bianche.
Entrambi i modelli sono chiusi con una fibbia in acciaio 316L e dotati di fondello avvitato, inciso al laser con data “17 agosto 2025” al centro e dettagli tecnici lungo la circonferenza.