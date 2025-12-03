Garage Italia Customs presenta la prima capsule collection dedicata a Panda 4×4 GIC, pensata per chi considera questa icona un simbolo di stile oltre che un mezzo di tutti i giorni. Protagonista è la t-shirt “True Italian Supercar”, omaggio ironico alle supercar italiane con grafica ispirata alla Panda 4×4 GIC. Completano la capsule un portachiavi in metallo laccato con mascotte ufficiale, un badge per la griglia anteriore, il calendario ufficiale Panda 4×4 GIC 2026 e uno sticker pack dedicato.
Panda 4×4 GIC diventa stile da indossare
Per Garage Italia Customs, Panda 4×4 GIC non è più solo un progetto su quattro ruote: da oggi è anche un mondo da indossare. Con la prima capsule collection ufficiale, l’atelier fondato a Milano porta fuori dal garage l’immaginario costruito attorno alla Panda 4×4 GIC e lo traduce in una linea pensata per chi considera questa iconica utilitaria un vero simbolo di stile.
La capsule gioca sul legame affettivo che molte generazioni hanno con la Panda, soprattutto nella sua versione 4×4, e lo sposta su t-shirt e accessori che parlano di montagna, città, sterrati, officine e parcheggi creativi.
Dal garage al guardaroba: l’animo urbano/outdoors di Panda 4×4 GIC
La capsule collection mette al centro il doppio registro che ha reso Panda 4×4 GIC un fenomeno: anima urbana e spirito outdoors convivono, proprio come succede sulle strade di montagna, nelle grandi città e nei piccoli paesi. La proposta di Garage Italia Customs nasce con un intento chiaro: raccontare l’immaginario legato a questa icona ed offrire a chi la ama un modo tangibile per dichiarare la propria appartenenza a questo mondo.
“True Italian Supercar”: la t-shirt manifesto
Pezzo centrale della capsule è la t-shirt “True Italian Supercar”, destinata a diventare la dichiarazione di intenti di tutto il progetto.
La grafica è dedicata a Panda 4×4 GIC, con un’impostazione visiva che richiama l’immaginario delle supercar italiane ma ne ribalta il punto di vista. L’idea è semplice e brillante: ricordare che, in molti contesti, la Panda è la vera sorpresa della strada, quella che arriva ovunque, che si infila nei vicoli, che affronta la neve e i tornanti mentre il resto del mondo guarda.
Questa t-shirt parla a chi è cresciuto tra salite di montagna in inverno, tra strade di paese strette, tra viaggi improvvisati con gli amici, e oggi vuole portare quell’universo dentro il proprio quotidiano con un sorriso. È un capo pensato per chi non ha nessuna voglia di prendersi troppo sul serio e preferisce una battuta intelligente a qualsiasi posa costruita.
Indossata con un denim vissuto, un pantalone cargo o un semplice chino, la “True Italian Supercar” diventa una sorta di biglietto da visita generazionale: chi conosce, capisce al volo.
Quattro oggetti per chi vive il mondo Panda 4×4 GIC
Accanto alla t-shirt manifesto, la capsule collection si completa con quattro prodotti pensati per accompagnare la quotidianità dei fan Panda 4×4 GIC dentro e fuori dall’abitacolo.
Portachiavi in metallo laccato con mascotte ufficiale
Il portachiavi in metallo laccato con la mascotte ufficiale Panda 4×4 GIC è l’oggetto che non può mancare a chi ha le chiavi sempre in tasca, nello zaino o appese in garage. La mascotte diventa un segno riconoscibile, compatto, pronto a farsi notare su un mazzo di chiavi di casa o sulla chiave della Panda stessa.
Badge per griglia anteriore Panda 4×4 GIC
Il badge per griglia frontale è il ponte diretto tra capsule e strada. Pensato per essere applicato sul frontale della Panda 4×4 GIC, dichiara la vicinanza al progetto Garage Italia Customs e introduce un dettaglio distintivo per chi ama personalizzare il proprio mezzo in modo semplice ma mirato. È un tocco grafico che racconta appartenenza a una community, senza necessità di interventi invasivi.
Calendario ufficiale Panda 4×4 GIC 2026
Il calendario ufficiale Panda 4×4 GIC 2026 parla a chi vive di programmazione e improvvisazione in egual misura. Da appendere in salotto, in officina, nello studio o in cucina, scandisce i mesi dell’anno con immagini e riferimenti all’universo GIC.
Sticker pack Panda 4×4 GIC
Lo sticker pack Panda 4×4 GIC completa la serie con un richiamo diretto alla cultura automobilistica, ma anche a quella dei laptop, delle valigie, dei caschi, delle cassette degli attrezzi. Gli adesivi sono pensati per comparire su computer portatili, borracce, quaderni di appunti, armadietti da officina, box auto e bauli da viaggio.
La capsule collection Panda 4×4 GIC è già disponibile sullo shop online di Garage Italia Customs, con spedizione accessibile a tutti i fan che desiderano aggiungere al proprio quotidiano un tassello dell’universo GIC.
