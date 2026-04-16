Pantofola d’Oro x Thebe Magugu: la capsule tutta calcio e stile

Pantofola d’Oro celebra i suoi 140 anni collaborando con Thebe Magugu in una capsule che intreccia sartorialità italiana e il mondo del calcio di strada. La collezione utilizza colori caldi e motivi africani per creare divise e calzature che raccontano un’idea di appartenenza e unione, reinterpretando la tradizione con un’estetica contemporanea.
Pantofola d’Oro, maison italiana dalla lunga tradizione artigianale, celebra i suoi 140 anni di storia con una collaborazione speciale, affiancandosi alla visione creativa dello stilista sudafricano Thebe Magugu. Questa capsule nasce dall’incontro tra l’eleganza dei laboratori italiani e la forza narrativa del calcio di strada, trasformando ogni capo in un simbolo di unione, identità e orgoglio.
Una capsule che racconta l’appartenenza
Questa capsule collection prende spunto dall’anima del calcio di strada, trasformando divise sportive in simboli di comunità. Ispirandosi a chi ha trovato nello sport una possibilità di esprimere se stesso, Thebe Magugu ha costruito una collezione che va oltre l’estetica, regalando ai capi un valore narrativo. Il calcio, capace di unire generazioni e culture, diventa il filo conduttore di capi che raccontano un nuovo modo di vivere la moda.
Colori, stampe e dettagli che richiamano l’Africa
I colori e i motivi scelti richiamano le geometrie del chitenge africano, i pavimenti in vinile e le calde sfumature della savana, con un mix di tonalità che spazia dal blu al verde acido fino a lampi dorati. Brush Stroke e Goal Keeper sono le varianti cromatiche che caratterizzano la capsule, riprendendo la leggerezza della collezione primavera estate di Magugu e inserendo grandi fiori stilizzati accanto a dettagli dorati che donano luminosità.
Il numero 1886 compare al posto del classico numero di maglia, richiamando le radici storiche di Pantofola d’Oro, mentre le divise mantengono linee moderne e dinamiche, capaci di unire sport e moda con naturalezza. La capsule offre propone tre capi:
- T-shirt: perfetta con pantaloni chino beige o denim chiaro per un look da giorno, abbinabile a sneakers bianche o sandali in pelle per un tocco urbano.
- Shorts dal taglio sportivo: da indossare con polo minimal per un pomeriggio al mare o con camicia oversize in lino bianco per un aperitivo in città, mantenendo comfort e stile.
- Calzature firmate Pantofola d’Oro: da portare con calze a costine sottili e bermuda per un richiamo vintage o con pantaloni a gamba dritta e camicia aperta per uno stile effortless.
Il linguaggio del calcio come racconto culturale
Il calcio, in questa capsule, non è solo un richiamo sportivo, ma diventa linguaggio che unisce luoghi e storie diverse, trasmettendo un senso di appartenenza e collettività. Lo stesso Thebe Magugu ha sottolineato come questo sport rappresenti un punto di incontro che va oltre ogni barriera, capace di connettere le persone al di là delle differenze, rendendo questa capsule una celebrazione del gioco, dell’inclusione e del potere della moda di farsi strumento di racconto.