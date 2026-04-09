Informazioni chiave:
- La turbina sostituisce il tradizionale disco a elica con una miniatura di ruota da roulette francese in acciaio inossidabile 316L sabbiato: un singolo contrappeso in tungsteno ne regola la rotazione, più lenta rispetto alle versioni precedenti a cinque contrappesi.
- Movimento automatico manufacture P-331-MH sviluppato da Soprod, 28.800 alternanze/ora (4 Hz), 25 rubini, riserva di carica 42 ore, doppia certificazione COSC e Chronofiable.
- La garanzia internazionale è estendibile da tre a cinque anni su richiesta entro 90 giorni dall’acquisto; l’orologio è consegnato con certificato di edizione limitata e certificato COSC.
Perrelet, manifattura orologiera svizzera fondata a Bienne nel 1777 da Abraham-Louis Perrelet, presenta il nuovo Turbine Casino Roulette alla Geneva Watch Week 2026. L’orologio è un’edizione limitata a 100 esemplari (numerati da 00 a 99), cassa in titanio grado 2 da 41 mm, movimento automatico manufacture P-331-MH certificato COSC e Chronofiable, riserva di carica di 42 ore. Disponibile dall’estate 2026.
Indice dei contenuti
Cos’è il Perrelet Turbine Casino Roulette e cosa la distingue dalle Turbine precedenti?
Il Perrelet Turbine Casino Roulette è il nuovo orologio automatico da collezione che reinterpreta il meccanismo Turbine, elemento distintivo del marchio sin dalla sua introduzione. Nelle versioni precedenti, la turbina era un disco a elica con cinque contrappesi, progettato per ruotare rapidamente e rivelare il sotto-quadrante. In questo modello la struttura cambia completamente: il disco ajouré riproduce una ruota da roulette francese, realizzata in acciaio inossidabile 316L sabbiato, montata su un quadrante inferiore nero.
Il cambiamento è insieme visivo e meccanico. La nuova turbina utilizza un singolo contrappeso in tungsteno al posto dei cinque precedenti, e la velocità di rotazione è deliberatamente più contenuta. L’obiettivo è spostare l’attenzione sul rapporto tra la freccia rossa sulla circonferenza esterna e i numeri del quadrante, trasformando ogni movimento del polso in un’interazione con il meccanismo.
Come è costruita la turbina e come funziona il quadrante?
La turbina è composta da due elementi concentrici. Il primo è un anello centrale con quattro bracci in stile roulette francese, rivestiti con IP oro rosa 4N e terminati da sfere in acciaio nero lucido. Il secondo è un anello esterno a finitura circolare satinata con bordo argentato lucido, decorato da quattro piccole piramidi tronche dorate. Il pivot centrale, riprodotto fedelmente dal design originale della ruota da casinò, è l’elemento che stabilizza il disco e ne permette la rotazione.
Sulla circonferenza esterna della turbina, una freccia rossa sostituisce la pallina tradizionale. Quando il disco ruota per effetto del movimento del polso, la freccia indica un numero sul quadrante, replicando la meccanica del gioco. I numeri da 0 a 36 sostituiscono la corona oraria tradizionale e alternano rosso e nero; lo 0 è in verde a ore 12, rispettando la disposizione della roulette francese. Le lancette centrali per ore, minuti e secondi sono dotate di Super-LumiNova per una maggiore leggibilità in condizioni di scarsa luminosità.
Quali sono le specifiche tecniche complete del movimento?
Il calibro automatico manufacture P-331-MH è sviluppato e prodotto da Soprod, polo manifatturiero del gruppo Festina e società gemella di Perrelet. Le specifiche complete sono le seguenti:
- Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Rubini: 25
- Riserva di carica: 42 ore
- Ponti in rodio decorati a perlage
- Massa oscillante ajourée in rodio, montata su cuscinetti a sfere, con logo Perrelet inciso
- Certificazione COSC (precisione cronometrica)
- Certificazione Chronofiable (affidabilità e resistenza nel tempo)
Il fondello in zaffiro trasparente permette di osservare le finiture del movimento. Le iscrizioni riportano il numero dell’esemplare, il nome del modello e un motivo ispirato all’asse della ruota da roulette.
Quali sono le caratteristiche della cassa e del bracciale?
La cassa è in titanio grado 2 con finitura alternata lucida e satinata. Le specifiche dimensionali sono:
- Diametro: 41 mm
- Spessore: 13,90 mm
- Impermeabilità: 10 ATM (100 m)
La lunetta è piatta. La carrura presenta scanalature verticali caratteristiche della linea Turbine. La corona è ergonomica e incisa con il logo Perrelet. Il vetro zaffiro antiriflessivo riceve un doppio trattamento antiriflesso sia sul quadrante sia sul fondello.
Le corna triple corte mantengono un bracciale integrato in titanio a cinque maglie, con alternanza di finiture lucide e satinate e fibbia deployante personalizzata. L’orologio è fornito con un secondo bracciale in caucciù nero. L’utilizzo del titanio grado 2 su cassa e bracciale riduce il peso complessivo al polso rispetto all’acciaio inossidabile, caratteristica rilevante per un orologio da 41 mm con spessore di 13,90 mm.
Quando sarà disponibile e come si acquista la Turbine Casino Roulette?
La Turbine Casino Roulette sarà disponibile dall’estate 2026 presso i rivenditori autorizzati Perrelet e sul sito e-commerce ufficiale per Europa e Stati Uniti. Il prezzo di vendita è su richiesta. Ogni esemplare è consegnato in un cofanetto personalizzato con certificato di edizione limitata e certificato COSC.
La garanzia internazionale è di tre anni. Su richiesta, entro 90 giorni dalla data di acquisto, la garanzia è estendibile a cinque anni. La serie è composta da 100 esemplari numerati da 00 a 99.
Chi è Perrelet e qual è la sua storia nel segmento Turbine?
Perrelet è una manifattura orologiera svizzera con sede a Bienne, fondata nel 1777 da Abraham-Louis Perrelet, riconosciuto come precursore del primo movimento automatico e dell’invenzione del primo podometro nel 1780. Dal 2004 il marchio fa parte del gruppo Festina, di proprietà dell’imprenditore spagnolo Miguel Rodriguez, che controlla anche Soprod, polo manifatturiero con sei siti produttivi.
Le tecnologie brevettate Double Rotor e Turbine sono i segni distintivi delle collezioni Perrelet. La linea Turbine, con i suoi quadranti animati da un disco rotante azionato dal movimento del polso, ha una storia consolidata nel catalogo del marchio. La Casino Roulette è la prima versione a sostituire il disco a elica con una replica in miniatura di ruota da roulette.