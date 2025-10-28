Perrelet amplia la famiglia Turbine con quattro referenze in limited edition che riprendono una storica tradizione dell’orologeria: i quadranti illustrati. Il tema è interpretato in chiave contemporanea, con immagini in stile manga che si svelano grazie alla rotazione della Turbine a 12 pale. Cassa in titanio grado 2 con rivestimento DLC (41 mm, 10 ATM), doppi vetri zaffiro antiriflesso e calibro P-331-MH di manifattura, certificato COSC e Chronofiable. Ogni versione è limitata a 99 pezzi.
Una tradizione che attraversa i secoli
Gli orologi con scene d’intrattenimento “a tema erotico” sono parte integrante della storia dell’alta orologeria sin dal XVII secolo. Nati per il mercato orientale e poi approdati alle élite europee, sfruttavano smalti policromi, incisioni su metalli preziosi e automi azionati da complesse ripetizioni. Nel tempo, l’idea è migrata dall’orologio da tasca al polso, imponendo nuove sfide di miniaturizzazione.
Perrelet e il fil rouge dei quadranti illustrati
Tra le Maison che hanno dichiaratamente abbracciato questo linguaggio figura Perrelet. Dopo le edizioni presentate nel 2022, la Manifattura torna sul tema con quattro nuovi Turbine in tiratura limitata, proponendo illustrazioni in stile hentai manga. L’approccio è dichiarato: prodotti pensati per intrattenimento e divertimento, riconducibili a una forma di espressione artistica che Perrelet integra nella collezione corrente senza reticenze.
La Turbine come sipario: quando il movimento svela l’immagine
Il fascino tecnico ed estetico nasce dalla Turbine brevettata (introdotta nel 2009): 12 pale in alluminio anodizzato nero, bilanciate da contrappesi in tungsteno, scorrono libere al minimo movimento del polso. A riposo o con oscillazioni contenute, le pale oscurano il sottoquadrante; a rotazione veloce, scoprono la scena illustrata in sfumature di grigio con accenni rossi. È un gioco visivo coerente con il DNA della collezione, capace di alternare velatura e rivelazione senza mai tradire l’eleganza complessiva dell’insieme.
Cassa: sobrietà esterna, carattere svelato
Le quattro referenze condividono un’estetica esterna sobria e misteriosa. La cassa da 41 mm riprende il linguaggio della Turbine Evo (2019) in formato più compatto: titanio grado 2 con rivestimento DLC nero, 10 ATM di impermeabilità, lunetta piatta, carrure scanalata e tripla ansa ridisegnata. La corona ampia presenta il logo “P”. Al polso l’orologio risulta equilibrato e confortevole, grazie anche al cinturino in caucciù nero con fibbia ad ardiglione in titanio DLC.
Quadrante multilivello e leggibilità
Attorno alla Turbine, il réhaut mostra una scala mista con numeri arabi e indici a bastone. Il rivestimento in Super-LumiNova sugli elementi principali favorisce la lettura al buio, mentre la lancetta dei secondi centrale si distingue in rosso. Il tutto è protetto da vetro zaffiro con doppio trattamento antiriflesso (interno ed esterno). Al fondello, un secondo vetro zaffiro apre la vista sul movimento.
Calibro P-331-MH: affidabilità con doppia certificazione
Il cuore è il P-331-MH, movimento automatico di manifattura sviluppato in esclusiva da Soprod, realtà industriale parte dello stesso gruppo di Perrelet. Battendo a 4 Hz (28.800 a/h), offre 42 ore di riserva di carica e 25 rubini. Due certificazioni indipendenti ne attestano prestazioni e resistenza: COSC (cronometro) e Chronofiable. Le finiture, visibili dal fondello, includono platina e ponti rodiati con perlage, oltre a una massa oscillante traforata su cuscinetti a sfera, rodiata e personalizzata.
Quattro referenze, una stessa filosofia
Le quattro referenze — A4071/1, A4071/2, A4071/3, A4071/4 — condividono cassa, architettura e meccanica. La vera differenza è nel sottoquadrante illustrato, interpretato in varianti grafiche di medesimo impianto artistico. All’esterno, il total black con finitura DLC mantiene un profilo discreto: nulla anticipa il tema nascosto, finché la Turbine accelera. Ogni versione è limitata a 99 esemplari e viene consegnata in cofanetto personalizzato. Il prezzo è di 4.980 euro.
Scheda tecnica – Perrelet Turbine – serie speciale quadranti illustrati
- Tiratura: 99 pezzi per referenza
- Prezzo: 4.980 euro
- Cassa Titanio grado 2 con rivestimento DLC nero
- Diametro 41 mm – Spessore 13,90 mm
- Lunetta piatta, carrure scanalata, corona con logo
- Impermeabilità 10 ATM
- Vetro zaffiro antiriflesso (doppio trattamento) lato quadrante e fondello
- Quadrante tecnologia Turbine con 12 pale in alluminio anodizzato nero
- Réhaut con indici e numeri arabi con Super-LumiNova
- Lancette ore/minuti centrali luminescenti; secondi centrali rossi
- Sottoquadrante illustrato in sfumature di grigio con accenti rossi su fondo nero
- Movimento P-331-MH (automatico di manifattura Soprod)
- 42 ore di riserva di carica
- Cinturino Caucciù nero personalizzato
