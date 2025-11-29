La campagna Persol autunno inverno 2025 Total Black Arrow rende omaggio alla raffinatezza del design italiano attraverso un immaginario ispirato al film noir. Protagonisti sono la top model Chiara Scelsi e il modello Filipe Nieves, che interpretano l’eleganza in chiaroscuro del nuovo modello 0PO0649NE: una rilettura total black dell’iconico 649 Persol, con montatura pilot in acetato, ponte Victor e dettagli in metallo sovrastampati con materiale ultra-resistente. La freccia Persol diventa protagonista visiva, mentre il nero, declinato in texture e finiture diverse, definisce uno stile insieme intramontabile e attuale.
Persol autunno inverno 2025: il film noir come codice estetico
Per l’autunno inverno 2025, Persol sceglie di raccontare la propria visione attraverso un linguaggio cinematografico preciso: quello del film noir. La nuova campagna Total Black Arrow è un tributo alla raffinatezza del design italiano e alla sua capacità di giocare con luce, ombra, ambiguità e presenza scenica.
Al centro delle immagini ci sono la top model Chiara Scelsi e il modello Filipe Nieves, volti che interpretano con intensità una eleganza magnetica, fatta di sguardi, silhouette nette e contrasti marcati. Il risultato è un racconto visivo che sembra tratto da un fotogramma in bianco e nero, dove ogni dettaglio dell’occhiale diventa parte di una regia precisa.
L’iconico 649 Persol in versione Total Black
Protagonista della campagna è il modello 0PO0649NE, una nuova interpretazione dell’iconico 649 Persol. Nato come occhiale da sole destinato ai conducenti dei tram torinesi e diventato nel tempo uno dei simboli del marchio, il 649 viene qui riletto attraverso un approccio contemporaneo che ne preserva il dna. Gli elementi di riconoscibilità rimangono:
- la montatura in acetato di forma pilot, ampia e avvolgente;
- il ponte Victor, tratto distintivo che contribuisce a definire l’equilibrio del frontale.
La novità si concentra nei dettagli in metallo, completamente ripensati per essere sovrastampati con un materiale ultra-resistente e performante. Questa lavorazione conferisce all’occhiale una finitura total black che uniforma l’insieme e rafforza la percezione di oggetto monolitico, quasi scolpito. L’effetto estetico è netto: il nero non è solo colore, ma strumento per accentuare linee, proporzioni e presenza.
La freccia Persol: da dettaglio funzionale a protagonista visiva
All’interno del modello 0PO0649NE, la freccia Persol assume un ruolo di primo piano. Tradizionalmente concepita come cerniera che collega frontale e aste, unendo funzione ed estetica, in Total Black Arrow diventa un vero segno distintivo.
In Total Black Arrow, il nero è il colore dominante e viene trattato come un universo a sé stante, non come semplice opzione cromatica. Le superfici giocano su: texture differenziate, dall’acetato più levigato alle parti che lasciano intravedere la lavorazione; finiture differenti, con passaggi da lucido a opaco che modulano il modo in cui la luce si appoggia sulla montatura.
Questa gestione del nero conferisce al design un’aura di mistero ed eleganza, rendendolo adatto tanto ai contesti quotidiani quanto a occasioni più formali. Total Black Arrow diventa così un punto d’incontro tra classe ed evoluzione del gusto, dove il savoir-faire italiano trova una nuova forma di espressione.
