Informazioni chiave:
- La collezione Piaget Polo Signature 2026 riporta al centro il motivo gadroon, tratto estetico storico del Piaget Polo reinterpretato su quadranti argento e blu.
- Il nuovo Piaget Polo 79 abbina cassa e bracciale in oro bianco 18 carati da 38 mm a un quadrante in sodalite.
- La gamma Piaget Polo Signature e Signature Date da 42 mm, con calibro di manifattura 1110P, casse in acciaio o oro rosa e opzioni con cinturino in caucciù o bracciale in metallo.
La nuova collezione Piaget Polo Signature 2026 rilegge uno dei codici più riconoscibili della Maison, il motivo gadroon, e lo porta su una famiglia di orologi che spazia dal nuovo Piaget Polo 79 in oro bianco con quadrante in sodalite fino ai Piaget Polo Signature e Signature Date da 36 e 42 mm.
Indice dei contenuti
Il nuovo Piaget Polo 79 in oro bianco e sodalite è il pezzo manifesto della collezione
Il modello più iconico della collezione 2026 è il nuovo Piaget Polo 79. La cassa misura 38 mm con uno spessore di 7,45 mm ed è realizzata in oro bianco 18 carati con superfici satinate e gadroon lucidi. Anche il bracciale integrato è in oro bianco 18 carati con la stessa alternanza di finiture.
Il vero punto di svolta è però il quadrante, che abbina gadroon in oro bianco lucido e sodalite. Piaget sceglie quindi una pietra ornamentale dal blu profondo e materico, capace di dare al Polo 79 un carattere più raro e più sensuale rispetto alle versioni solo metalliche. All’interno del nuovo Piaget Polo 79 lavora il movimento automatico di manifattura 1200P. L’impermeabilità si ferma a 5 ATM.
I nuovi Piaget Polo Signature da 42 mm
Accanto al Polo 79, Piaget sviluppa una nuova lettura più quotidiana e più sportiva con il Piaget Polo Signature. La cassa in acciaio misura 42 mm con uno spessore di 9,4 mm e ospita un quadrante argento signature con gadroon lucidi.
Il modello è abbinato a un cinturino in caucciù verde kaki intercambiabile, scelta che aggiorna il linguaggio del Piaget Polo con un tono più rilassato ma non meno raffinato. Il movimento è il 1110P automatico di manifattura e l’impermeabilità sale a 10 ATM.
I Signature Date blu da 42 mm
I Piaget Polo Signature Date da 42 mm introducono un quadrante blu con gadroon lucidi che cambia in modo netto la percezione del modello. La cassa resta di 42 mm per 9,4 mm di spessore, mentre il calibro è ancora il 1110P. La referenza G0A51031 propone la cassa in acciaio con cinturino in caucciù blu intercambiabile, mentre la G0A51032 aggiunge il bracciale metallico intercambiabile e un ulteriore cinturino blu. In entrambi i casi, l’impermeabilità è di 10 ATM.
L’oro rosa porta il Piaget Polo Signature Date verso una nuova intensità cromatica
Il quadrante blu acquista una presenza ancora più forte sulle versioni in oro rosa 18 carati. La referenza G0A51033 mantiene la cassa da 42 mm e lo spessore di 9,4 mm, ma sostituisce l’acciaio con un metallo più caldo e più prezioso, in abbinamento a un cinturino in caucciù blu intercambiabile.
Al di là dei singoli materiali, il vero elemento di continuità di questa famiglia resta l’architettura del Piaget Polo: una cassa rotonda inscritta in una silhouette coussin.
Le principali referenze Piaget Polo Signature 2026
- Piaget Polo 79 G0A51151: 38 mm, 7,45 mm, oro bianco 18 carati, quadrante in sodalite, calibro 1200P, 5 ATM
- Piaget Polo Signature G0A51012: 42 mm, 9,4 mm, acciaio, quadrante argento, caucciù verde kaki, calibro 1110P, 10 ATM
- Piaget Polo Signature Date G0A51031: 42 mm, acciaio, quadrante blu, caucciù blu, calibro 1110P, 10 ATM
- Piaget Polo Signature Date G0A51032: 42 mm, acciaio, quadrante blu, bracciale metallico più cinturino blu, calibro 1110P, 10 ATM
- Piaget Polo Signature Date G0A51033: 42 mm, oro rosa 18 carati, quadrante blu, caucciù blu, calibro 1110P, 10 ATM
- Piaget Polo Signature Date G0A51034: 42 mm, oro rosa 18 carati con diamanti, quadrante blu, caucciù blu, calibro 1110P, 10 ATM