Informazioni chiave:
- Pierre Gasly, pilota francese di Formula 1 nato a Rouen nel 1996, è il nuovo ambassador di Lacoste.
- Nel 2020 Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia a Monza, prima vittoria di un pilota francese in Formula 1 dal 1996.
- Gasly sarà il nuovo volto della polo Lacoste, capo nato nel 1933 sul campo da tennis, creata da René Lacoste, fondatore della Maison.
Pierre Gasly, pilota francese di Formula 1 nato a Rouen nel 1996 e vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 a Monza, è il nuovo ambassador di Lacoste. Gasly sarà il volto della polo Lacoste, capo nato nel 1933 sul campo, creata da René Lacoste, fondatore della Maison.
Chi è Pierre Gasly e perché Lacoste lo ha scelto come ambassador?
Pierre Gasly ha iniziato con il karting a sei anni, ha debuttato in Formula 1 nel 2017 e si è affermato come una delle figure di riferimento del motorsport francese. Nel 2019 è diventato il più giovane pilota francese a salire su un podio di Formula 1, al Gran Premio del Brasile. L’anno successivo ha vinto il Gran Premio d’Italia a Monza, portando a casa la prima vittoria francese nella disciplina dal 1996.
Lacoste non ha scelto Gasly soltanto per il curriculum in pista. Il pilota è appassionato di tennis e golf e si muove con disinvoltura nello spazio in cui sport, stile e cultura si incontrano: una postura che riflette il posizionamento della Maison fin dalla sua fondazione.
Cosa rappresenta la polo Lacoste e perché è centrale in questa collaborazione?
La polo Lacoste nasce nel 1933 quando René Lacoste, tennista professionista francese soprannominato “il Coccodrillo”, la progettò per offrire ai giocatori una maggiore libertà di movimento rispetto alle camicie dell’epoca. Il capo ha attraversato i decenni fino a diventare un riferimento del guardaroba maschile contemporaneo, presente tanto nel contesto sportivo quanto in quello urbano e formale.
Gasly ne sarà il volto principale. La scelta di affidare la polo a un pilota di Formula 1 non è casuale: la polo è l’unico capo Lacoste che appartiene storicamente sia al mondo delle competizioni sia a quello dello stile quotidiano, esattamente come Gasly si muove tra pista e lifestyle con la stessa naturalezza.
«Lacoste è un’iconica Maison francese che ha trasformato la propria eredità sportiva in una visione dello stile molto contemporanea. La polo è forse la sua espressione più rappresentativa: un capo nato sul campo da tennis che è diventato un simbolo di eleganza. Sono molto felice di esserne oggi uno dei volti e non vedo l’ora ampliare questa relazione attraverso ulteriori iniziative nei prossimi mesi», ha concluso Pierre Gasly parlando de suo ruolo di ambassador.