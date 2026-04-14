Informazioni chiave:
- La JAS Tensei è la prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport (team attivo da oltre trent’anni nell’Honda Racing), firmata Pininfarina: carrozzeria in fibra di carbonio su base Honda NSX anni ’90, anteprima mondiale il 21 aprile 2026 a Terrazza Martini durante i Car Design Dialogues.
- Dal 20 al 26 aprile, Pininfarina espone in Via Tortona 35 la Battista Nino Farina (1.900 CV, livrea Rosso Nino con dettagli Glorioso Gold) e la Honda HP-X del 1984, concept recentemente restaurato a Cambiano che anticipò la NSX.
Pininfarina porta alla Milano Design Week 2026 il dialogo tra eredità progettuale e visione futura. Il lancio principale è l’anteprima mondiale della JAS Tensei, il 21 aprile a Terrazza Martini, prima vettura stradale ad alte prestazioni firmata Pininfarina per JAS Motorsport, team con oltre trent’anni di attività nell’Honda Racing. In Via Tortona 35, dal 20 al 26 aprile, la mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto” espone la Battista Nino Farina da 1.900 CV e la Honda HP-X del 1984 restaurata.
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La nuova JAS Tensei
JAS Tensei è la prima vettura stradale di JAS Motorsport, team milanese specializzato nelle competizioni con vetture Honda e attivo da oltre trent’anni in campionati come il WTCC, il TCR e la Formula 3. “Tensei” in giapponese significa rinascita: il nome sceglie la prima generazione della Honda NSX, prodotta tra il 1990 e il 2005, come punto di partenza di una reinterpretazione contemporanea.
La carrozzeria è interamente in fibra di carbonio, realizzata su base Honda NSX anni ’90. Le soluzioni tecniche derivano direttamente dall’esperienza motorsport di JAS. Il design è firmato Pininfarina, che mantiene la fedeltà al DNA della NSX originale integrando una lettura stilistica e tecnica attuale del concetto di Gran Turismo. L’anteprima assoluta sarà il 21 aprile 2026 a Terrazza Martini, nell’ambito dei Car Design Dialogues.
La mostra in Via Tortona 35: Battista Nino Farina e Honda HP-X
Dal 20 al 26 aprile, Pininfarina partecipa alla mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto” in Via Tortona 35, format ideato da Andrea Levy che dal 2015 porta i motor show all’aperto in piazze e luoghi simbolo di Torino, Milano e Monza. Le due vetture esposte:
Battista Nino Farina
La Battista Nino Farina è una versione esclusiva della hypercar elettrica Battista, dedicata a Battista “Pinin” Farina, fondatore della carrozzeria, nella variante ispirata al primo campione del mondo di Formula 1 che porta il suo nome. Livrea Rosso Nino con dettagli Glorioso Gold e decal “01”. Potenza: 1.900 CV, accelerazione da primato. È l’espressione attuale del posizionamento di Pininfarina nella fascia più alta delle hypercar elettriche.
Honda HP-X (1984)
La Honda HP-X è un concept sviluppato da Pininfarina e Honda nel 1984, recentemente restaurato nelle officine Pininfarina di Cambiano. Anticipò la Honda NSX per linee a cuneo, gestione aerodinamica e uso pioneristico di materiali compositi come fibra di carbonio e Kevlar. Il restauro ha riportato il concept nelle condizioni originali dopo quarant’anni.
Dopo la presentazione milanese, la JAS Tensei sarà protagonista della 15ª edizione del Grand Prix de Monaco Historique, in programma dal 24 al 26 aprile 2026 nel Principato di Monaco.