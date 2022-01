A Pitti Uomo 101, Piquadro presenta la nuova collezione Corner.

A Pitti Uomo 2022 Piquadro e ACBC presentano la Corner Collection, sneaker e zaini rigorosamente green. Piquadro torna protagonista di un nuovo progetto a favore dell’ambiente.

Dopo la decisione di introdurre e ampliare gradualmente le linee di prodotto realizzate con nylon riciclati al 100% e contemporaneamente di lavorare sulla sostenibilità dei prodotti in pelle garantendone la provenienza da una filiera responsabile e certificata, Piquadro presenta la sua prima collezione di sneaker, coordinate a zaini, in collaborazione con ACBC, prima ed unica B Corp italiana nel mondo delle calzature esperta nella progettazione e nella produzione di calzature sostenibili.

Pitti Uomo 2022 Piquadro: la Corner Collection

Questa partnership, che fa leva sulla sinergia di expertise dei due brand, ha portato alla realizzazione di Corner20, una gamma di sneaker e zaini che nel design ripropongono un originale dettaglio, l’angolo in gomma della linea Corner, l’indimenticabile icona di Piquadro e la scintilla che nel 2001 ne scatenò il successo.

La sneaker è realizzata in cinque colori con tomaia in tessuto e PU riciclati. La soletta interna è in sughero mentre la suola e il battistrada contengono plastiche recuperate da scarti di produzione.

Gli zaini, realizzati in tre modelli di cinque colori, sono prodotti con gli stessi criteri utilizzati per le scarpe, tutto in base agli standard imposti alle B corp e certificato.

Oltre alla nuova strategia di prodotto rivolta alla salvaguardia del pianeta, l’impegno di Piquadro per la sostenibilità si concretizza in progetti nella sfera del sociale. Ormai dieci anni fa l’azienda ha iniziato a lavorare per l’inclusione attraverso la collaborazione con la Fondazione Famiglia Palmieri, creata da Marco Palmieri e da sua moglie con l’obiettivo dell’integrazione delle persone diversamente abili. Inoltre, dal settembre 2020 è partito un progetto a favore del territorio per il rilancio delle montagne di casa – il Corno alle Scale – con l’obiettivo di fermare lo spopolamento e offrire ai giovani l’opportunità lavoro.

