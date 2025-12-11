Puma e 247, linea performance di Represent, presentano la seconda collaborazione 247: la Puma x 247 Deviate Nitro Elite 3 in colorazione Black Alpine Snow. La nuova edizione ribalta la palette della release precedente con una base nera decisa e dettagli bianchi a contrasto, mantenendo le caratteristiche tecniche della Deviate Nitro Elite 3, scarpa da corsa molto richiesta tra i runner. Il progetto arriva dopo un anno di collaborazione intensa tra i due marchi, tra capsule Speedcat e collezioni ispirate al calcio britannico, e riflette la volontà di unire l’esperienza performance di Puma con l’estetica 247 legata alla cultura dell’hybrid training.
Una collaborazione che torna sulla linea di partenza
La storia tra Puma e Represent non nasce per caso. Dopo il successo immediato della prima scarpa co-branded 247 – andata esaurita nel giro di poche ore – i due marchi tornano a intrecciare i propri mondi con la Puma x 247 Deviate Nitro Elite 3, nuova protagonista della collaborazione performance 247.
247 è la linea dedicata alla performance di Represent, punto di riferimento per una community che vive allenamento, lifestyle e moda come parti di un unico racconto. L’incontro con Puma ha creato fin dal primo lancio un terreno condiviso: da un lato la competenza tecnica maturata sui campi e sulle piste, dall’altro una sensibilità estetica radicata nella scena fashion UK.
Deviate Nitro Elite 3 Black Alpine Snow: una nuova lettura cromatica
La protagonista di questa seconda release è la Puma x 247 Deviate Nitro Elite 3 in colorazione Black Alpine Snow. Se la prima edizione giocava su un equilibrio diverso tra chiari e scuri, questa volta la palette viene quasi ribaltata: base bold black per la tomaia, dettagli white a contrasto, per un effetto visivo che richiama l’idea di una corsa in altitudine, tra superfici scure e neve.
La silhouette mantiene il profilo affusolato e dinamico che ha reso la Deviate Nitro Elite 3 una delle scarpe da corsa più richieste sul mercato, riconoscibile tanto per l’impatto estetico quanto per le caratteristiche tecniche.
Performance di livello elite, stile da street community
La Deviate Nitro Elite 3 è nata come scarpa da corsa pensata per atleti esigenti, abituati a cercare calzature in grado di sostenere ritmi elevati, chilometraggi importanti e sessioni di allenamento strutturate. In questa edizione Puma x 247, la scarpa:
- conserva l’uso di schiume leggere e reattive, pensate per restituire energia passo dopo passo;
- integra soluzioni tecniche da categoria elite, frutto del lavoro dei team running Puma;
- mantiene una struttura studiata per accompagnare il piede nella transizione dal contatto al distacco da terra.
Accanto all’area performance, entra in gioco la dimensione stilistica. La colorazione Black Alpine Snow, il posizionamento dei loghi, il modo in cui la tomaia racconta volumi e grafica, tutto parla ai runner che vogliono una scarpa capace di muoversi con la stessa naturalezza tra pista, strada e contesto urbano.
La Deviate Nitro Elite 3 in questa versione diventa così un oggetto doppiamente leggibile: strumento tecnico per chi prepara gare, ma anche elemento identitario per chi vive l’allenamento come parte del proprio modo di esprimersi.
