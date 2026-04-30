Informazioni chiave:
- La Puma x Aston Martin Aramco F1 Team Running Trainer Capsule è una collezione limited-edition che unisce il linguaggio della Formula 1 al running ad alte prestazioni.
- I due modelli protagonisti sono Fast-R Nitro Elite 3 e MagMax 2, entrambi proposti in una livrea bold black con dettagli green Aston Martin Aramco F1 Team.
- La prima punta sulla massima velocità in gara con Nitrofoam Elite, PWRplate in fibra di carbonio e suola Pumagrip; la seconda lavora invece su ammortizzazione elevata, fluidità e comfort sulle lunghe distanze.
La nuova Puma x Aston Martin Aramco F1 Team Running Trainer Capsule mette in dialogo due mondi che condividono la stessa idea di performance: la Formula 1 e il running. La collezione limited-edition si sviluppa attorno a due modelli chiave, Fast-R Nitro Elite 3 e MagMax 2, entrambi riletti con una livrea bold black e dettagli green ispirati al team Aston Martin Aramco F1, ma soprattutto pensati per rispondere a esigenze tecniche molto precise.
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La capsule limited-edition lega la griglia di partenza alla linea di partenza
Il concept della Puma x Aston Martin Aramco F1 Team Running Trainer Capsule ruota intorno a una connessione simbolica ma molto efficace: quella tra la griglia di partenza del motorsport e la linea di partenza del running. Puma costruisce così una capsule che parla lo stesso linguaggio della performance pura, ma lo traduce per chi corre su strada e misura ogni dettaglio in termini di tempo, efficienza e sensazioni sotto il piede.
La livrea bold black con dettagli green
Dal punto di vista visivo, la capsule lavora su una base bold black attraversata dai dettagli green Aston Martin Aramco F1 Team. È una combinazione che richiama in modo diretto i colori del team, ma senza sacrificare la leggibilità e il carattere tecnico delle scarpe. Entrambi i modelli adottano anche solette coordinate. La scelta cromatica punta quindi a costruire una connessione immediata con il paddock, mantenendo però un’estetica pienamente adatta anche al running tecnico e all’uso sportivo reale.
Fast-R Nitro Elite 3 è la scarpa più veloce mai realizzata da Puma
Il modello di punta della collezione è la Fast-R Nitro Elite 3, la scarpa da running più veloce mai sviluppata dal marchio, pensata per chi corre con il cronometro in testa e vuole spingere al massimo su distanze che vanno dai 5 chilometri fino alla maratona. Non è quindi una trainer generalista, ma una vera racing shoe concepita per il giorno della gara e per gli atleti che cercano il massimo ritorno possibile in termini di reattività, propulsione e capacità di tenere alta la velocità nel corso della prova.
Nitrofoam Elite e PWRplate in carbonio
Dal punto di vista tecnico, la Fast-R Nitro Elite 3 si basa su una intersuola Nitrofoam Elite aggiornata, progettata per offrire un ritorno di energia molto elevato e una risposta ancora più immediata. È una soluzione che punta a massimizzare l’efficienza della corsa e a restituire una sensazione di spinta continua, particolarmente utile nei ritmi gara.
A questo si aggiunge la PWRplate in fibra di carbonio, sviluppata per fornire una propulsione precisa e ottimizzata. In un modello di questo tipo, la piastra lavora insieme alla schiuma performante per rendere la transizione più aggressiva e sostenere una corsa veloce dall’inizio alla fine. Un altro elemento chiave della Fast-R Nitro Elite 3 è la suola in Pumagrip, pensata per offrire trazione in gara in diverse condizioni atmosferiche.
MagMax 2 interpreta la massima ammortizzazione
Se la Fast-R è il volto più agonistico della capsule, la MagMax 2 rappresenta la proposta dedicata a chi cerca una scarpa altamente ammortizzata ma ancora dinamica: più leggera, più fluida e più reattiva. È una scarpa che guarda alle lunghe distanze e all’allenamento di qualità, con una costruzione pensata per ridurre fatica e impatto senza spegnere il passo.
La massima quantità di Nitrofoam sotto il piede punta su comfort e risposta
Il cuore tecnico della MagMax 2 è la presenza di una quantità massima di Nitrofoam sotto il piede. Questa scelta spinge il modello nel territorio delle scarpe protettive. In pratica, la MagMax 2 prova a dare al runner una base più generosa, più morbida e più indulgente.
Nella MagMax 2, il comfort passa anche dalla costruzione della tomaia. La scarpa adotta una tomaia in mesh traspirante, pensata per favorire la ventilazione durante le uscite più lunghe e per mantenere una calzata stabile anche quando aumentano temperatura e affaticamento. La linguetta in maglia morbida aggiunge un ulteriore livello di comodità, lavorando sulla percezione complessiva della scarpa fin dai primi chilometri.