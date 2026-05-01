Informazioni chiave:
- La Puma x McLaren Mastercard F1 Team 1000th GP Replica Collection nasce per celebrare il traguardo delle 1000 gare del team McLaren in Formula 1.
- La capsule comprende tre pezzi: bomber jacket, tee e driver caps, pensati per portare il linguaggio del paddock nel guardaroba quotidiano.
- Il lancio avviene durante il weekend di Miami, mentre la collezione sarà indossata dai piloti a Monaco, sede simbolica della prima gara McLaren nel 1966 e della gara numero 1000 in questa stagione.
La Puma x McLaren Mastercard F1 Team 1000th GP Replica Collection nasce per accompagnare McLaren verso la sua gara numero 1000 in Formula 1. Lanciata durante il weekend di Miami e destinata a essere indossata a Monaco, la capsule riassume oltre sessant’anni di storia del team in tre capi essenziali: bomber jacket, tee e driver caps.
La collezione nasce per raccontare sessant’anni di identità McLaren
Il progetto parte da un dato storico preciso: 1000 gare significano oltre sei decenni di presenza costante in griglia, costruiti attraverso evoluzioni tecniche, successi, battute d’arresto e una cultura racing rimasta sempre riconoscibile. È questo patrimonio che Puma traduce in una capsule replica celebrativa, pensata per rendere visibile il percorso del team in una forma immediata e indossabile. La collezione celebra l’idea della tenacia che ha accompagnato McLaren dalla sua prima apparizione fino alla soglia di un traguardo riservato a pochissimi team nella storia della Formula 1.
Miami diventa il punto di partenza del conto alla rovescia verso Monaco
Il lancio della 1000th GP Replica Collection avviene durante il weekend di gara di Miami, scelto come tappa iniziale del percorso celebrativo. Da qui parte il cammino verso Monaco, il luogo che racchiude la simmetria perfetta del racconto. Fu infatti nel Principato che McLaren disputò la propria prima gara nel 1966, e sarà ancora Monaco a ospitare la gara numero 1000 del team in questa stagione.
Monaco lega la gara numero 0001 alla gara numero 1000
La forza narrativa della collezione sta anche in questo cortocircuito storico. La gara 0001 di McLaren si disputò proprio sulle strade di Monaco, dove il team si ritirò al nono giro. Oggi, a sessant’anni di distanza, McLaren torna sullo stesso circuito con una storia completamente diversa alle spalle. Il passaggio dalla prima gara alla millesima sintetizza una delle traiettorie più forti del motorsport contemporaneo.
La 1000th GP Replica Collection si concentra su tre capi chiave
Dal punto di vista del prodotto, la collezione resta volutamente compatta. Puma costruisce la capsule attorno a tre pezzi: bomber jacket, tee e driver caps.
Il pezzo più forte della capsule è la bomber jacket, costruita a partire dalla replica ufficiale del team e reinterpretata in chiave più urbana. È il capo che meglio traduce l’energia visiva del paddock in un oggetto da uso quotidiano. Accanto alla giacca, la tee rappresenta il lato più accessibile e più trasversale della capsule. È il capo che permette di portare l’identità McLaren nel quotidiano con maggiore facilità, mantenendo però tutto il carico simbolico del progetto celebrativo.
I driver caps completano la collezione con un accessorio che ha una funzione fortemente identitaria. Nel mondo della Formula 1 contemporanea, il cappellino resta uno dei simboli più immediati del legame tra squadra e tifosi, ed è anche uno degli elementi più facili da integrare nel guardaroba quotidiano.