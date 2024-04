La Puma GV Special si riconferma nel 2024 come un must-have per gli amanti delle sneakers, con nuove colorway e miglioramenti volti a massimizzare il comfort.

Nel panorama delle sneakers che hanno segnato la storia, la Puma GV Special si distingue come un’icona indiscussa del court style, un tempo dominante sui campi da tennis e oggi più viva che mai. Per il 2024, Puma rilancia questo modello leggendario, introdotto per la prima volta negli anni ’80 e dedicato alla leggenda del tennis Guillermo Vilas, con una serie di nuove colorway e miglioramenti che elevano ulteriormente il suo status iconico.

Le nuove edizioni della GV Special mantengono l’eleganza e lo stile pulito che le hanno rese celebri, arricchendole di dettagli contemporanei. La scelta dei materiali è stata curata per garantire non solo un aspetto sofisticato ma anche un comfort impareggiabile. La pelle bottalata della tomaia, unita a una punta traforata, assicura una traspirabilità ottimale, mentre dettagli in oro arricchiscono visivamente la scarpa, conferendole un tocco di esclusività.

Il design della GV Special, con la sua caratteristica suola spessa, non solo rende omaggio alla sua eredità sportiva ma offre anche un’ammortizzazione aggiuntiva. Questa silhouette, inizialmente lanciata come Puma California e successivamente ribattezzata in onore di Guillermo Vilas, ha una versatilità che la rende ideale tanto per l’attività sportiva quanto per l’uso quotidiano.

L’intersuola a inserti, descritta nei cataloghi dell’epoca come “universale”, evidenzia la capacità della GV Special di adattarsi a diversi contesti, dall’indoor all’outdoor, mantenendo un comfort e uno stile ineguagliabili. La scarpa, che ha attraversato decenni mantenendo la sua rilevanza sia nel mondo del tennis che in quello della moda, è stata adottata da diverse subculture, dimostrando come un design performante possa trascendere i confini dello sport e diventare un simbolo di stile.

La collezione 2024 della Puma GV Special, disponibile nelle colorway “White” e “White/Navy” offre agli appassionati e ai nuovi fan l’opportunità di indossare un pezzo di storia dello sport e della moda.

Fonte Puma

Copyright Image: Sinergon LTD