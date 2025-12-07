Puma presenta MagMax Nitro 2, seconda generazione della sua scarpa da corsa super max-cushion pensata per i runner di tutti i giorni. Più leggera di 15 grammi rispetto al modello lanciato nel 2024, la nuova versione offre una corsa più fluida e reattiva grazie a un’intersuola Nitrofoam aggiornata, che aumenta ammortizzazione e rimbalzo mantenendo una risposta costante su ogni distanza. Una tomaia in mesh premium, il collarino imbottito e la linguetta in maglia assicurano traspirabilità e fit stabile.
Puma entra nella stagione running 2025 con il lancio di MagMax Nitro 2, seconda generazione della sua scarpa da corsa con ammortizzazione massima pensata per chi corre ogni giorno.
La scarpa nasce per offrire una sensazione di comfort continuo sotto il piede, con uno strato generoso di Nitrofoam che attraversa l’intera intersuola. L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione dei runner una compagna di allenamento capace di sostenere chilometri su chilometri, alleggerendo l’impatto e restituendo energia a ogni appoggio, senza risultare pesante o ingombrante.
Più leggera, più fluida, più reattiva
Rispetto alla prima versione, MagMax Nitro 2 presenta un dato preciso: è più leggera di 15 grammi. Una riduzione di peso mirata, che non stravolge l’identità della scarpa ma ne ottimizza il comportamento in corsa.
Questa differenza, seppur apparentemente contenuta sulla bilancia, diventa percepibile nel tempo: su distanze medio-lunghe il piede avverte meno inerzia, la rullata risulta più naturale e la sensazione complessiva è quella di una scarpa più pronta a rispondere al passo.
La nuova versione è: più morbida nella transizione, più fluida nel passaggio dal tallone all’avampiede, più reattiva nel momento di spinta, pur rimanendo fedele alla risposta elastica che ha reso la prima MagMax una scelta apprezzata da molti runner.
Nitrofoam: comfort e ritorno di energia
Il cuore tecnico del modello è l’intersuola in Nitrofoam, aggiornata per MagMax Nitro 2. Il materiale – una schiuma leggera con capacità di risposta elevata – viene qui utilizzato in quantità generosa, con un approccio super max-cushion pensato per chi cerca:
- ammortizzazione marcata su tutto il piede,
- sensazione di rimbalzo a ogni passo,
- un appoggio che risulti stabile, ma non rigido.
La schiuma è stata leggermente rivista per aumentare la capacità di cushioning e rebound, pur mantenendo quella coerenza di comportamento che aveva reso la MagMax originale una presenza riconoscibile nella linea Puma Running. La promessa è quella di un comfort costante dall’inizio alla fine della corsa: che si tratti di un breve giro di mantenimento o di una seduta più lunga, il piede dovrebbe percepire lo stesso livello di sostegno e risposta, senza cedimenti progressivi.
Tomaia, calzata e dettagli: pensati per la corsa quotidiana
Se l’intersuola si occupa di assorbire gli urti e restituire energia, la parte superiore della scarpa è progettata per offrire fit e stabilità senza appesantire la struttura. MagMax Nitro 2 adotta:
- una tomaia in mesh premium, studiata per favorire traspirabilità e gestione del calore;
- un collarino imbottito, che avvolge il tallone in modo morbido e riduce il rischio di frizioni;
- una linguetta lavorata a maglia, che contribuisce a una calzata stabile e uniforme sul collo del piede.
L’insieme è costruito per far sentire il runner supportato ma non costretto. I materiali sono pensati per seguire il movimento del piede, mantenendo l’aderenza necessaria a evitare scivolamenti interni durante il cambio di ritmo o nelle fasi di stanchezza.
