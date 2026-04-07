La nuova sneaker Beisser Puma x NO/Faith Studios

Puma e NO/Faith Studios riportano in scena la Beisser, modello d’archivio del 2005 riconoscibile per la suola dentata e per la costruzione materica. In questa nuova lettura, suede marrone e finiture vissute trasformano la sneaker in un elemento chiave del guardaroba maschile della primavera estate 2026, ideale da abbinare a tailoring rilassato, denim ampio e layering essenziale.
Puma torna a lavorare con NO/Faith Studios e lo fa recuperando una silhouette che non passa inosservata. La protagonista è la Beisser, modello apparso per la prima volta nel 2005 e oggi ripensato con un linguaggio più attuale, ma senza perdere la sua identità originaria. Il nome deriva dalla parola tedesca che richiama l’idea del “mordere”, un riferimento diretto alla sua firma visiva più netta: il battistrada scolpito a denti, quasi fosse la traccia lasciata da una mandibola felina.
La nuova interpretazione della sneaker insiste su un equilibrio preciso tra archivio e materia. NO/FAITH Studios, label tedesca che ha costruito il proprio immaginario su superfici tattili, proporzioni nette e una sensibilità quasi grezza per il prodotto, veste la tomaia con un suede marrone di forte presenza visiva. Il risultato è una scarpa che sembra muoversi tra memoria sportiva e attitudine fashion.
Il ritorno della Beisser tra archivio e carattere materico
A rendere immediatamente riconoscibile la nuova Beisser non è soltanto la forma, ma il modo in cui i materiali ne accentuano il carattere. Il suede scelto per la tomaia restituisce una sensazione naturale, calda, quasi terrosa, mentre la suola con effetto distressed introduce un contrasto studiato tra finitura vissuta e volume scultoreo.
L’insieme comunica una precisa idea di sneaker contemporanea: non più soltanto accessorio sportivo, ma elemento strutturale del look. La Beisser lavora bene proprio perché non cerca la pulizia minimalista a tutti i costi. Punta invece su una presenza forte, ruvida, immediata, che rende la scarpa centrale nell’outfit.
Perché questa sneaker funziona nei look uomo della stagione
Nel guardaroba maschile della primavera estate 2026, una sneaker come la Beisser trova spazio perché intercetta alcune direzioni stilistiche molto forti: il ritorno dei toni neutri, la centralità dei materiali, il gusto per i volumi rilassati e l’idea di un’eleganza meno rigida, più vissuta.
Il marrone suede, in particolare, si inserisce con facilità in una palette stagionale fatta di beige, sabbia, tabacco, grigio pietra, verde salvia e denim slavato. È una tonalità che scalda il look senza appesantirlo e che permette alla scarpa di dialogare sia con capi casual sia con pezzi più costruiti.
C’è poi un altro elemento decisivo: la Beisser ha una forma capace di sostenere pantaloni ampi, denim larghi, bermuda generosi e completi destrutturati. In altre parole, non scompare sotto il peso dell’outfit, ma riesce a mantenere una sua autonomia visiva. È proprio questa capacità di reggere il look che la rende interessante per chi cerca una sneaker non banale, ma anche facile da portare nella vita quotidiana.
Come abbinare la Puma x NO/Faith Studios Beisser
La prima strada è quella del tailoring rilassato. La sneaker funziona bene sotto un completo morbido in lino o cotone leggero, magari nei toni del sabbia, del taupe o del grigio caldo. Un blazer sfoderato, una camicia aperta sul collo e un pantalone dalla gamba ampia creano un contrasto efficace con la suola dentata della Beisser. Il risultato è urbano, pulito, ma non troppo formale.
Un secondo abbinamento convincente è con il denim loose fit. Jeans ampi, lavaggi chiari o medi, t-shirt compatta e giacca corta in pelle o canvas costruiscono un’immagine più diretta, che valorizza l’impronta raw della sneaker. Qui la Beisser trova il suo ambiente naturale, perché la superficie del suede e la suola vissuta dialogano perfettamente con texture consumate e finiture non troppo perfette.
Molto interessante anche la chiave workwear evoluta. Pantaloni cargo asciutti ma non stretti, overshirt, canotte in costina, giacche leggere con tasche applicate: la sneaker si inserisce in questo lessico con coerenza, grazie alla sua natura robusta e alla base cromatica terrosa. Per non appesantire l’insieme, è utile mantenere il resto del look su toni e materiali naturali.
Per i mesi più caldi, la Beisser può essere portata anche con bermuda ampi sopra il ginocchio e polo in maglia o camicie boxy a manica corta. È un abbinamento che funziona soprattutto quando si evita l’effetto troppo sportivo: meglio scegliere capi asciutti nelle linee, tessuti compatti e una palette controllata, lasciando alla sneaker il compito di dare energia all’insieme.
I colori giusti per valorizzare il suede marrone
Il marrone della tomaia è un punto di forza perché permette molte combinazioni senza perdere profondità. Con i toni crema e burro crea un contrasto morbido e luminoso, perfetto per il giorno. Con il beige e il corda mantiene invece una linea sobria, molto contemporanea. Con il nero slavato acquista più tensione visiva, soprattutto se inserito in look con denim o jersey pesante.
Anche il verde, nelle sue sfumature più polverose, è un alleato naturale della Beisser. Salvia, oliva chiaro e kaki attenuato dialogano con la scarpa senza rubarle la scena. Per chi preferisce una lettura più netta, il bianco sporco o il grigio cemento aiutano a esaltare la dimensione scultorea della suola.
Sugli accessori conviene restare essenziali: cinture in pelle opaca, borse morbide, occhiali dal disegno asciutto, calze neutre oppure invisibili a seconda del taglio del pantalone. Il punto non è riempire, ma lasciare che la sneaker mantenga il proprio peso visivo.