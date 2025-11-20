Puma x Rombaut Season 2: la sneaker che sfida la gravità

Puma e Rombaut tornano con la Season 2: tre nuove silhouette ispirate alla Speedcat, tra mesh tecnico, pelle cruelty-free e dettagli retro-futuristi. La campagna “Forget Gravity” celebra la leggerezza come atto di resistenza. Una capsule che fonde estetica cyber, innovazione e sostenibilità.
Forget Gravity: Puma e Rombaut tornano con un nuovo capitolo che mescola sperimentazione estetica e visione etica, fondendo sport, design e ribellione in una collezione che punta alla levitazione – fisica e mentale. Dopo il clamoroso successo della prima collaborazione – sold out in poche ore – e l’iconica suola Levitation, Puma x Rombaut scrive un nuovo capitolo che non è solo moda: è un manifesto visivo.
Con la Season 2, il duo creativo presenta una sneaker retro-futurista che guarda oltre le regole della sneaker culture. Il punto di partenza? L’iconica silhouette Speedcat di Puma, rivisitata in chiave cyber-organica da Mats Rombaut, designer belga noto per la sua estetica ibrida e il suo impegno eco-etico.
Velocità e visione: il nuovo design
Tre nuove silhouette fanno il loro debutto. Tutte si basano sulla forma aerodinamica della Puma Speedcat, reinterpretata in materiali contemporanei come mesh tecnico silver, pelle sintetica cruelty-free e l’inconfondibile dettaglio “cell bubble” di Rombaut, che crea un look quasi biomeccanico.
Il risultato è una sneaker che sembra nata da un altro pianeta, sospesa tra sport e scultura, tra underground berlinese e couture digitale.
Le colorway: tre visioni, tre emozioni
- White: raffinata e minimal, con punta in suede e suola in gomma naturale. È la più pulita, quasi zen.
- Black: la più intensa e materica, con tooling marrone effetto used, che le conferisce una profondità vissuta e ribelle.
- Silver: pura energia futuristica, un omaggio al mondo sci-fi e al DNA estetico di Rombaut.
Per questa nuova release, la campagna Forget Gravity lancia un messaggio potente: levitare è un atto di resistenza. Le immagini immortalano giovani sospesi, fluttuanti in spazi vuoti e surreali, come se avessero deciso di lasciarsi tutto alle spalle – peso incluso – per risalire verso un’identità più libera e creativa.
Oltre al design, il progetto conferma la volontà comune di fondere responsabilità ambientale e innovazione stilistica. Rombaut è da sempre sinonimo di moda sostenibile e sperimentale: ogni sneaker è realizzata con materiali cruelty-free e processi a basso impatto ambientale. Questa collezione non fa eccezione: tecnica, consapevole, potente.
Le colorway Silver e White saranno disponibili dal 22 novembre su rombaut.com e presso selezionati retailer internazionali. La colorway Black sarà un’esclusiva rombaut.com.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!