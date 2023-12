Puma x Butter Goods: la capsule collection dall’anima racing

Puma x Butter Goods: in occasione del suo 75° anniversario e del 15° anniversario di Butter Goods, Puma lancia una nuova capsule collection ispirata alle gare, continuando così la partnership creativa instaurata nelle scorse stagioni. Questa collezione rappresenta un tributo al mondo delle corse, e si caratterizza per la sua estetica audace e dinamica ispirata al mondo del motocross e BMX degli anni ’90.

Il design della collezione si concentra su un numero limitato di pezzi, ognuno caratterizzato da dettagli distintivi direttamente ispirati alla pista. Uno degli elementi più sorprendenti è la presenza delle sneaker impreziosite da fiamme ardenti e capi di abbigliamento decorati con la classica bandiera a scacchi, simboli iconici delle competizioni automobilistiche.

L’abbigliamento include una long-sleeve jersey che rievoca lo stile dei rally, abbellita con loghi di squadra che rimandano alle gare professionali, come “Puma Pro Racing” e “Butter Equipment”. Gli shorts in coordinato sono ispirati dal traguardo, con un tema a scacchi e loghi Puma e Butter Goods, mentre un’insegna numerica omaggia gli anni di fondazione delle due aziende: il 1948 per Puma e il 2008 per Butter Goods.

Il motivo fiammeggiante si estende su tutta la collezione, impreziosendo anche la classica Puma Suede. Quest’ultima viene presentata in una colorway tonal black con cuciture white a contrasto e fiamme che decorano la tomaia, sotto forma di una patch che rievoca il Formstrip Puma. Una speciale etichetta co-branded aggiunge un tocco distintivo alla linguetta.

La capsule collection Puma x Butter Goods, in edizione limitata, è già disponibile sui siti dei due brand e nei flagship store Puma. Questa collezione rappresenta un connubio perfetto tra lo spirito sportivo di Puma e l’estetica streetwear di Butter Goods, ed offre ai fan della moda e delle corse un’opportunità unica di celebrare due anniversari importanti nel mondo dello sport e dello street style.

Puma x Butter Goods: le immagini della capsule collection

Copyright Image: Sinergon LTD