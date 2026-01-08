Puma e Represent tornano a lavorare insieme e, questa volta, portano l’estetica del basket dentro una capsule streetwear pensata per muoversi tra campo da gioco e città. La nuova proposta mette al centro capi essenziali riletti con cura sartoriale e dettagli grafici mirati, accanto a due sneaker che raccontano due anime complementari: una più orientata alla performance e una con un’attitudine dichiaratamente rétro.
A dare volto e ritmo alla campagna è Dennis Schröder: la star NBA incarna quel doppio registro che la collezione vuole esprimere, tra energia sportiva e presenza “off-court”, quando lo stile diventa parte del linguaggio personale tanto quanto il gioco.
Basket style, ma con costruzioni curate
La base del racconto è chiarissima: i codici del basket restano riconoscibili, ma vengono trattati con un gusto contemporaneo. Jersey e shorts “ready for the court” introducono una nuova grafica Puma x Represent e puntano su una costruzione in mesh, con bordature a contrasto che richiamano le divise rétro dei giorni partita.
Accanto ai pezzi più legati all’immaginario del parquet, la collezione amplia il raggio con una selezione di capi pensati per il “bordo campo” e per l’uso quotidiano. Una graphic T-shirt e una hoodie consolidano la parte più street della proposta, portando la collaborazione su un terreno di capi facili da inserire nella rotazione di tutti i giorni. A completare il quadro arrivano una coach jacket e i pants coordinati: strati comodi, utili per il warm-up e adatti anche fuori dall’ambiente sportivo, in una logica di outfit costruiti per durare dal pomeriggio alla sera.
La sneaker da performance: All-Pro Nitro 2
Sul fronte footwear, Puma e Represent scelgono di ripartire da una silhouette dal DNA tecnico: la Puma All-Pro Nitro 2. Il modello viene presentato come scarpa performance e si basa sull’ammortizzazione Nitro e su una tomaia Ultraweave leggera, due elementi che puntano a sostenere ritmo e reattività.
La lettura di Represent resta misurata: la colorway bicolore bianco e nero lavora per sottrazione, mentre i loghi, posizionati in modo discreto su tallone e linguetta, confermano la collaborazione senza renderla urlata. Il risultato è una sneaker che mantiene un profilo pulito, con un’estetica che può dialogare con capi sportivi ma anche con outfit più essenziali e urbani.
Un accento anni ’80: Majesty low-top
A fianco della All-Pro Nitro 2, la collezione inserisce un secondo tassello che cambia atmosfera: la Majesty low-top. Qui l’ispirazione anni ’80 emerge nel modo in cui la scarpa resta “classica” lungo tutto il profilo, dalla punta al tallone, e si lascia leggere con immediatezza.
L’interpretazione firmata Represent sottolinea i materiali: tomaia in suede e pannelli a contrasto sul tallone e sul Formstrip. Sono dettagli che lavorano di equilibrio: abbastanza riconoscibili da dare personalità, abbastanza controllati da mantenere la sneaker portabile e trasversale.
L’ultima collezione PUMA x Represent sarà disponibile dal 17 gennaio su Puma.com e representclo.com, oltre che nei Puma flagship store e presso selezionati retailer.
